美國正式評定俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪行 歐洲理事會主席：必須確保普京將被打敗

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月23日通過一份聲明表示，美國政府已正式評定俄羅斯武裝部隊成員在烏克蘭犯下戰爭罪行。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）另在接受美國有線電視新聞（CNN）採訪時表示：“我們必須確保普京將被打敗。這必須是共同的目標。”他強調：“這是一個安全問題，關係到歐洲的未來，也關係到世界的未來。”

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布林肯周三通過美國國務院網站發布聲明稱：“俄羅斯總統弗拉基米爾·普京自從發動他無端和不公正的戰爭以來，就發動了無情的暴力，在整個烏克蘭造成死亡和破壞。我們已經看到許多關於不分青紅皂白的攻擊和故意針對平民的攻擊以及其他暴行的可信報告。俄羅斯軍隊摧毀了公寓樓、學校、醫院、重要的基礎設施、民用車輛、購物中心和救護車，導致成千上萬的無辜平民死亡或受傷。”

布林肯稱：“俄羅斯軍隊襲擊的許多地點都可以清楚地識別為平民在使用。這包括馬里烏波爾婦產醫院，正如聯合國人權事務高級專員辦事處在3月11日的報告中明確指出的。它還包括對馬里烏波爾一家劇院的襲擊，該劇院上清楚地標有‘дети’——俄語中的“兒童”的巨大字樣，從空中可以看到。普京的部隊在車臣的格羅茲尼和敘利亞的阿勒頗使用了這些相同的戰術，他們加強了對城市的轟炸，以摧毀人民的意志。他們在烏克蘭這樣做的企圖再次震驚了世界，正如澤連斯基總統清醒地證明的那樣：‘讓烏克蘭人民沐浴在血與淚之中’。”

布林肯稱：“俄羅斯軍隊繼續其野蠻攻擊的每一天，包括婦女和兒童在內的無辜平民被殺和受傷的人數都在攀升。截至3月22日，被圍困的馬里烏波爾的官員說，僅在該市就有超過2400名平民被殺。不包括馬里烏波爾的破壞，聯合國已正式確認有超過2500名平民傷亡，包括死亡和受傷，並強調實際人數可能更高。上周，我贊同拜登總統的說法，根據我們都看到的無數破壞和痛苦的敘述和圖像，普京的部隊在烏克蘭犯下了戰爭罪行。我當時指出，故意以平民為目標是一種戰爭罪行。我強調，國務院和其他美國政府專家正在記錄和評估烏克蘭的潛在戰爭罪行。”

布林肯稱：“今天，我可以宣布，根據目前掌握的信息，美國政府評估認為，俄羅斯部隊的成員在烏克蘭犯下了戰爭罪行。我們的評估是基於對公共和情報來源的現有信息的仔細審查。與任何被指控的罪行一樣，對該罪行有管轄權的法院最終負責確定具體案件的刑事罪責。美國政府將繼續追蹤有關戰爭罪的報告，並將酌情與盟友、夥伴以及國際機構和組織分享我們收集的信息。我們致力於利用一切可用的工具追究責任，包括刑事起訴。”

歐洲理事會主席米歇爾當天在接受CNN採訪時表示，烏克蘭總統澤連斯基已被邀請在本周的歐洲理事會峰會上發言。他補充說，這將是澤連斯基在2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭後的歐盟27國領導人首次集會上發言。

米歇爾在布魯塞爾向CNN主持人阿曼普爾表示：“我們必須確保普京將被打敗。這必須是共同的目標。”他強調：“這是一個安全問題，關係到歐洲的未來，也關係到世界的未來。”米歇爾說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，他已與澤連斯基和普京多次交談，希望幫助他們達成“停火，並使真誠的軌道成為可能，以便進行談判。”

米歇爾補充說：“這非常困難，因為我們不確定俄羅斯政府是否有誠意。我們並不天真——我們認為，他們正試圖進行軍事攻擊，以加強他們在談判會談中的地位。”他談到：“但另一方面，我們必須改變權力的平衡，以便在與俄羅斯的直接會談中給澤連斯基總統一個更好的位置。”歐洲理事會會議定於3月24日至25日進行，烏克蘭是議程上的主要議題。美國總統拜登被確認將於周四齣席，與歐盟27國領導人討論烏克蘭和美歐合作的問題。

米歇爾還討論了進一步的對俄制裁，稱歐盟在對俄羅斯的制裁上“必須明智”。他說，“我們已經決定對俄羅斯進行前所未有的制裁”，並補充說“我們針對的是寡頭，我們針對的是俄羅斯的經濟部門”。他同時承認：“我們在歐洲和美國的情況不完全一樣，例如，石油或天然氣部門。與美國的情況相比，我們在歐洲（對俄羅斯）的依賴性要大得多。”他補充說：“這就是為什麼我們必須要有智慧。我們的目標是針對俄羅斯，目標是對俄羅斯進行痛苦的打擊。目標不是讓我們自己痛苦”。

當被問及歐洲在能源供應方面對俄羅斯的依賴時，米歇爾承認：“我們對俄羅斯的天然氣依賴性太大”。他補充說，這並不是最近才意識到的，米歇爾指出，2020年推出的《歐洲綠色協議》是解決過度依賴俄羅斯的一個長期解決方案。

此外，米歇爾在周三向歐洲議會就烏克蘭局勢發表的講話中提到：“俄羅斯對這場戰爭負有責任。只有俄羅斯。以婦女、兒童、平民為目標。這些都是犯罪，那些責任人將面臨國際司法。沒有人可以逍遙法外。”他說：“我們不是在獨自譴責這場殘酷的戰爭。遠非如此。歐盟——與我們的夥伴和盟友一起，在我們對烏克蘭的聲援中堅如磐石。一個月來，一個國際聯盟已經站起來譴責這場戰爭：國家、企業、公民和聯合國。 我們有一個共同的目標：打敗弗拉基米爾·普京。普京認為他將在幾天內征服烏克蘭，他錯了。他以為他會分裂歐盟和我們的盟友，他錯了，因為烏克蘭人民正在勇敢地戰鬥，捍衛他們的家園和他們孩子的未來。捍衛他們的民主，捍衛我們的歐洲共同價值觀。”

米歇爾說：“歐洲聯盟，與我們的盟友一起，我們團結一致，我們正在對克里姆林宮採取行動。與我們的國際夥伴一起，我們實施了我們有史以來最嚴厲的制裁。打擊金融系統。癱瘓關鍵經濟部門，打擊政權的支持者。凍結俄羅斯的外彙儲備，禁止銀行進入SWIFT國際結算系統。盧布暴跌；跨國公司紛紛出逃。對俄羅斯公司和決策者、宣傳者、寡頭進行制裁。凍結他們在歐盟的資產，禁止他們在歐盟旅行，針對他們的遊艇、別墅、私人飛機。我們正在實施這些制裁，並努力堵塞為俄羅斯提供逃避的漏洞，我們準備做得更多，以餓死普京的戰爭機器。”

米歇爾說：“就在我們發言時，烏克蘭人民正在為他們的自由而戰。我們不會拋棄他們。因為這是我們的政治和道義責任。他們不僅是為自己而戰，而且是為我們的共同價值觀和原則而戰。兩周前，在凡爾賽，我們決定增加對烏克蘭的人道主義、政治、財政和物質支持。有300多萬人逃到了歐盟，其中大部分是婦女和兒童，我們正有尊嚴地歡迎他們的到來。我們將繼續向他們提供他們所需要的任何援助，並對前線的國家表示聲援。我們還將繼續向烏克蘭提供軍事裝備，已經通過歐洲和平基金調動了10億歐元。我們與烏克蘭的結盟協議中也有一個非常強大的工具，我們必須充分利用它。就在上周，我們繼續在能源領域提供支持，將烏克蘭——以及摩爾多瓦，接入我們的歐洲電網。”

米歇爾提到：“我們的烏克蘭朋友也在要求另一種幫助——政治幫助。烏克蘭是我們歐洲大家庭的一部分。我們同意支持烏克蘭的歐洲選擇和它選擇自己命運的權利。我們決定立即加強我們的紐帶，深化我們的夥伴關係，支持烏克蘭走其歐洲道路。我們提議發起一個烏克蘭團結信託基金和一個國際捐助者會議，為烏克蘭的緊急需求提供支持，並幫助重建一個自由和民主的烏克蘭。我們有機會在明天的七國集團和歐洲理事會的會議上討論這些議題。”

米歇爾說：“主席女士，女士們，先生們，正如你們所看到的，過去幾年對世界和歐洲來說肯定不容易。對氣候和數字轉型的認識，對全球危機的認識，對新冠病毒的認識，對大流行病的認識，這些都震撼了我們，但我們卻抵制了這些。我們試圖吸取一些教訓，包括在經濟復蘇和更多合作的意願方面。然後，一個月前，我們都醒來看到了一個不同的歐洲，一個不同的世界，因為戰爭再次在歐洲土地上展開。我們意識到我們有責任不辜負這一時刻，我們意識到我們今天所做的決定必須是明智和戰略性的，以確保我們不辜負歐洲聯盟和平與繁榮的這一承諾。我感謝你們的傾聽。”