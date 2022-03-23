美英達成協議 結束鋼鋁關稅

鋼鋁關稅

美國3月22日宣布與英國達成一項協議，結束前總統特朗普對從英國進口的鋼和鋁徵收的關稅。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在一份聲明中表示：“通過允許從英國進口免關稅的鋼和鋁，我們進一步緩解美國對這些產品的供需缺口。”她表示：“通過取消英國報復性的關稅，我們向心愛的美國產品重新打開了英國市場”。

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這個協議是美國總統拜登為解決與美國盟友之間的貿易爭端所做的一系列努力中的最新一項，其中一些爭端已經持續了很長時間，還有一些是在特朗普政府時期開始的。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)對“與我們的美國朋友”宣布達成這項協議表示歡呼。

他在推特上表示：“這是一個非常好的消息，對我們的鋼鋁行業是一個非常受歡迎的提振。”

華盛頓和倫敦今年1月宣布開始談判，以結束這場爭端。這場爭端始於2018年，當時特朗普對從英國和其他國家進口的鋼鐵徵收25%的關稅，對鋁徵收10%的關稅，以保護美國工業。

多年來，美國公司一直難以與來自中國的剩餘產能競爭，但特朗普以國家安全擔憂為原因，對美國的親密貿易夥伴也進行懲罰，惡化了美國與其主要盟友的關係。

去年10月，拜登政府達成了結束對歐盟的關稅的協議，並在2月初又與日本達成了同樣的協議。聲明說，根據周二宣布的協議，英國將取消對5億美元美國進口商品徵收的報復性關稅，其中包括酒類和消費品。

美國商務部表示，該法案還規定，“由中國實體擁有的任何英國鋼鐵公司，必須對其財務記錄進行審計，以評估來自中華人民共和國政府的影響”，審計結果將與美國分享。

在華盛頓與雷蒙多會晤並敲定這項協議的英國國際貿易大臣安妮-瑪麗·特里維廉(Anne-Marie Trevelyan)說，該協議“對我們的鋼鋁行業及其8萬名僱員來說是好消息，這些行業受到了這些關稅的不公平打擊。”

美國業界在讚揚這項協議時更為謹慎，提到關稅給鋼鋁製造商帶來的好處。

在此之前，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)和特里維廉在美國港口城市巴爾的摩就更廣泛的貿易關係進行了兩天的會談。

戴琪在一份聲明中表示，這個取消金屬關稅的協議“體現了拜登總統修復與盟友關係的願景，同時也有助於確保我們鋼鋁行業的長期生存能力。”

這兩位貿易官員表示，她們下個月將在蘇格蘭繼續會談。沒有跡象表明兩國之間在自由貿易協議的問題上取得了進展。