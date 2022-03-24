北約領導人聯合聲明：我們呼籲所有國家，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭努力

北約/烏克蘭/俄羅斯

在俄羅斯全面入侵烏克蘭一個月之際，北約特別峰會3月24日在比利時首都布魯塞爾的北約總部舉行。北約30國領導人在會後發表了聯合聲明，並強調：“我們仍然團結一致，堅決反對俄羅斯的侵略，援助烏克蘭政府和人民，並捍衛所有盟友的安全。”

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北約30國領導人通過聲明表示：“我們，北約30個盟國的國家元首和政府首腦，今天開會討論俄羅斯對烏克蘭的侵略，這是幾十年來對歐洲-大西洋安全的最嚴重威脅。 俄羅斯對烏克蘭的戰爭已經打破了歐洲的和平，並造成巨大的人類痛苦和破壞。”

聲明表示：“我們以最強烈的措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。我們呼籲普京總統立即停止這場戰爭，從烏克蘭撤出軍事力量，並呼籲白俄羅斯根據2022年3月2日聯合國大會通過的侵略烏克蘭決議，結束其共謀行為。 俄羅斯應遵守聯合國國際法院3月16日的裁決，立即暫停軍事行動。 俄羅斯對烏克蘭的攻擊威脅到全球安全，對國際規範的攻擊使世界更加不安全。普京總統的升級言論是不負責任和破壞穩定的。”

聲明指出：“烏克蘭人以對俄羅斯野蠻征服戰爭的英勇抵抗鼓舞了全世界。我們強烈譴責俄羅斯對平民，包括婦女、兒童和處境脆弱者的破壞性攻擊。我們將與國際社會其他成員合作，追究那些違反人道主義和國際法的人的責任，包括戰爭罪行。我們對性暴力和人口販運的風險增加深表關切。我們敦促俄羅斯允許快速、安全和不受阻礙的人道主義准入，允許平民安全通行，並允許向馬里烏波爾和其他被圍困的城市提供人道主義援助。我們還譴責對民用基礎設施的攻擊，包括危及核電站的攻擊。我們將繼續反駁俄羅斯關於其攻擊烏克蘭的謊言，並揭露捏造的敘述或製造的嫁禍行動，為進一步升級，包括針對烏克蘭平民的升級做準備。俄羅斯使用任何化學或生物武器都是不可接受的，並會導致嚴重後果。”

聲明表示：“俄羅斯需要通過立即實施停火來顯示其對談判的認真態度。我們呼籲俄羅斯建設性地參與與烏克蘭的可信談判，以取得具體成果，首先是可持續的停火，並朝着從烏克蘭領土完全撤軍的方向發展。 俄羅斯在進行討論的同時繼續進行侵略是令人遺憾的。我們支持烏克蘭為實現和平所做的努力，也支持盟國通過外交途徑為結束戰爭和減輕人類痛苦而對俄羅斯施加壓力的努力。 ”

聲明稱：“我們全力聲援澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統、烏克蘭政府，以及勇敢的烏克蘭公民，他們正在保衛自己的家園。 我們向所有因俄羅斯侵略而死亡、受傷和流離失所的人以及他們的家人表示敬意。我們重申，我們堅定不移地支持烏克蘭在其國際公認的邊界內的獨立、主權和領土完整，並延伸到其領海。”

聲明指出：“根據《聯合國憲章》，烏克蘭擁有基本的自衛權。自2014年以來，我們為烏克蘭行使這一權利的能力提供了廣泛支持。我們培訓了烏克蘭的武裝部隊，加強了他們的軍事能力和實力，並提高了他們的復原力。北約盟國已經加強了他們的支持，並將繼續向烏克蘭提供進一步的政治和實際支持，因為烏克蘭繼續保衛自己。北約盟國還將繼續在網絡安全和防止化學、生物、放射性和核性質的威脅等領域提供援助。北約盟國還提供廣泛的人道主義支持，並接納了數百萬難民。外長們將在4月的會議上進一步討論我們對烏克蘭的支持。”

聲明稱：“我們團結一致，決心打擊俄羅斯破壞國際安全與穩定基礎的企圖。我們正在追究俄羅斯和白俄羅斯的責任。為了結束這場戰爭，我們對俄羅斯實施了大規模的制裁併付出了沉重的政治代價。我們仍然決心對俄羅斯保持協調的國際壓力。我們將繼續與相關的利益相關者和其他國際組織，包括歐盟，密切協調。跨大西洋的協調對於有效應對當前的危機仍然至關重要。”

聲明表示：“我們呼籲所有國家，包括中華人民共和國（PRC），維護國際秩序，包括《聯合國憲章》中規定的主權和領土完整原則，不以任何方式支持俄羅斯的戰爭努力，不採取任何幫助俄羅斯規避制裁的行動。我們對中國官員最近的公開評論表示關切，並呼籲中國停止增強克里姆林宮的錯誤說法，特別是關於戰爭和北約的說法，並促進和平解決衝突。”

聲明稱：“我們仍然致力於支撐歐洲和全球安全的基本原則，包括每個國家都有權選擇自己的安全安排，不受外界干擾。我們重申我們對《華盛頓條約》第10條規定的北約開放政策的承諾。 ”

聲明稱：“我們正在向受俄羅斯威脅和干涉影響的夥伴提供有針對性的支持，並將根據夥伴的要求和我們長期的夥伴關係方案，加大援助力度，幫助他們抵制俄羅斯的惡意影響，加強他們的復原力。4月，外交部長們將審議關於加強我們對這些夥伴的支持的具體建議。”

聲明強調：“我們將繼續採取一切必要步驟，保護和捍衛我們盟國人民的安全和盟國的每一寸領土。我們對《華盛頓條約》第5條的承諾是鐵定的。”

聲明指出：“為了應對俄羅斯的行動，我們啟動了北約的防禦計畫，部署了北約反應部隊 (NRF)的成員，並在我們的東翼部署了40000名部隊，以及大量的航空和海軍資產，由盟國的國家部署支持的北約直接指揮。我們還在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克建立了另外四個多國戰鬥小組。我們正在採取一切措施和決定，以確保所有盟國在所有領域的安全和防禦，並採取360度的方法。我們的措施仍然是預防性的、相稱的和非升級性的。我們現在將加快北約的轉型，以應對更危險的戰略現實，包括在馬德里通過下一個戰略概念。鑒於幾十年來對歐洲-大西洋安全的最嚴重威脅，我們還將大大加強我們的長期威懾和防禦態勢，並將進一步發展維持可信的威懾和防禦所需的各種準備力量和能力。這些步驟將得到加強演習的支持，並更加註重集體防禦和互操作性。”

聲明稱：“我們正在提高我們社會和基礎設施的復原力，以應對俄羅斯的惡意影響。我們正在加強我們的網絡能力和防禦，在發生網絡攻擊時相互提供支持。我們已經準備好讓那些在網絡空間傷害我們的人付出代價，並且正在增加信息交流和形勢意識，加強民事準備，並加強我們應對虛假信息的能力。我們還將加強我們對化學、生物、放射性和核威脅的準備和防範。我們將在馬德里開會（北約峰會）時作出進一步決定。 ”

聲明指出：“我們為確保我們聯盟和歐洲-大西洋地區的安全所採取的措施將需要足夠的資源。盟國正在大幅增加其國防開支。今天，我們決定加快努力，全面履行我們對《國防投資承諾》的承諾。根據我們在《華盛頓條約》第3條中的承諾，我們將進一步加強我們抵禦一切形式攻擊的單獨和集體能力。在我們的馬德里會議上，我們將提交關於如何履行承諾的補充計畫。”

北約30國領導人表示：“俄羅斯對烏克蘭的無端戰爭是對給歐洲大陸所有人帶來安全和繁榮的價值觀和規範的根本挑戰。普京總統選擇攻擊烏克蘭是一個戰略錯誤，也給俄羅斯和俄羅斯人民帶來了嚴重後果。我們仍然團結一致，堅決反對俄羅斯的侵略，援助烏克蘭政府和人民，並捍衛所有盟友的安全。”

值得一提的是，由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭尚未結束，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）將延長任期一年。他的任期原本將在2022年9月到期。美國總統拜登（Joe Biden）等北約成員國領導人為此向斯托爾滕貝格表示了支持和祝賀。拜登在推特上寫道：“北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格在領導和加強我們的聯盟方面做了出色的工作——特別是在這個國際安全的關鍵時刻。我歡迎延長他的任期，並期待着在未來的一年裡緊密合作。”

斯托爾滕貝格在會後表示：“在這個危險的時刻，跨大西洋的統一和團結是至關重要的。歐洲和北美正在並將繼續在北約組織中堅強地站在一起。”

通過此次特別峰會，北約同意增加對烏克蘭的支持，包括在網絡安全，以及化學、生物、放射性和核攻擊方面。他們將繼續向俄羅斯施加前所未有的代價，以結束烏克蘭的戰爭。他們還批准了四個新的北約多國戰鬥群，分別將部署於保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克。今天的討論還涉及白俄羅斯對入侵的支持和中國在危機中的作用。斯托爾滕貝格指出：“北京應該利用其對俄羅斯的重要影響，並促進立即和平解決。”