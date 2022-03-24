澤連斯基向七國集團峰會發表講話：自由必須是武裝的，生命必須戰勝死亡

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月24日受邀以線上會議的方式向布魯塞爾當天舉行的七國集團（G7）峰會發表了講話。

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澤連斯基在講話中向七國集團領導人表示：“女士們，先生們! 你們所代表的世界上最偉大的民主國家! 首先，我要感謝·朔爾茨總理和（七國集團輪值）主席國德國給了我今天向你們講話的機會。在這個緊急的首腦會議上。今天是俄羅斯聯邦開始全面入侵烏克蘭的整整一個月。俄羅斯，曾與先進的民主國家一起出席了這個會議。當時的七國集團是八國集團。而且，人們對俄羅斯的參與，對與俄羅斯的對話抱有很大的希望。我想強調的是，這些希望中的大部分，以及在七國集團旁邊的位置，俄羅斯提前得到了。而且其仍然不配得到這種提前（的機會）。”

澤連斯基說：“但這一點和其他類似的進展給俄羅斯領導層留下了印象，認為他們怎樣都能逃脫處罰。近年來，俄羅斯政府製造了如此多的危機和如此多的不穩定，現在已經成為世界的一個主要問題。這個問題只會越來越大。而你和我仍然不知道，在俄羅斯製造的問題得到解決之前，還需要舉行多少次這樣的緊急峰會。歐洲正在經歷一場戰爭，其中的每一天都充滿了俄羅斯軍隊的戰爭罪行。今天早上，我收到消息，俄羅斯軍隊對烏克蘭的平民使用了磷彈。”

澤連斯基說：“俄羅斯在烏克蘭境內大規模使用化學武器的威脅是相當真實的。我們正試圖找出被驅逐的烏克蘭人的確切數字。每天被強行驅逐到俄羅斯的人被剝奪了文件、通訊工具；一切都被拿走了——並被分配到他們的地區。甚至在那時，俄羅斯還試圖動員他們加入其軍隊! 它非法綁架兒童。根據我們的數據，已經有兩千多人了。烏克蘭的城市：馬里烏波爾、哈爾科夫、切爾尼戈夫、奧赫蒂爾卡和其他城市——看起來像一場全球災難。它們被毀了。人們用來逃離這些城市的道路，就像末世電影的場景，有數百輛被燒毀和射殺的汽車。”

澤連斯基說：“但這是真的：發生了一場全球性的災難! 俄羅斯破壞了全球安全架構，對國際關係造成了有力的打擊。但這僅僅是個開始。這場戰爭之後，可能會出現全球糧食危機。烏克蘭土地上沒有和平的時間越長，世界市場從烏克蘭獲得的糧食就越少。因此，亞洲、非洲、甚至歐洲的許多國家，在獲得基本產品和食品價格方面可能會出現異常問題。這肯定會導致政治不穩定。也許這也是俄羅斯領導人的目標？我不知道（答案）。”

澤連斯基說：“我們都必須立即採取行動! 立即停止俄羅斯軍隊，把他們從烏克蘭的領土上趕走。在世界面臨更高水平的問題之前，立即需要和平。現在最好是儘可能地加強對俄羅斯的制裁，以阻止其軍事機器，而不是處理糧食和政治安全全球危機的後果。前所未有的挑戰! 如果是這樣，就需要對與俄羅斯的貿易實行全面禁運。有必要剝奪俄羅斯在戰爭中使用GPS的機會。這一點非常重要。這樣，這個系統就不會幫助俄羅斯的導彈和炸彈摧毀和平的城市。”

澤連斯基說：“俄羅斯銀行，最重要的是，俄羅斯中央銀行必須從全球金融體系中得到全面封鎖。戰爭罪犯應該完全沒有錢! 他們被凍結的資產，除其他外，應轉為重建烏克蘭的賠償金。現在給烏克蘭提供我們真正需要的武器支持，比以後為其他國家尋找武器要好。我們指的是格魯吉亞、摩爾多瓦、波羅的海國家、波蘭和中亞地區。越早發生我們所要求的這種情況，東歐就會越早出現和平。這符合我們的最佳利益。這也符合你們的最佳利益。這也符合所有民主國家的利益。因為民主國家必須有能力保護自己。自由必須是武裝的。生命必須戰勝死亡。”

澤連斯基說：“我強調這一點：不向再幫助這樣的俄羅斯政府！再也不會了。再也不要。對它或對任何其他違反國際法的國家採取的任何步驟，都應該在它們走向和平、走向普遍承認的規則之後進行，並在預防性威懾系統的基礎上。我感謝你們的空前團結。感謝你們對我國和我國人民的和平的堅決支持。我感謝你們中那些百分之百努力阻止這場戰爭的人。我相信我們能做到這一點。我們將能夠使你們的七國集團不僅成為偉大的七國集團，而且成為偉大的七國維和者。”

澤連斯基說：“我們為此需要什麼？烏克蘭在回答這個問題時非常具體。首先——每周加強對俄羅斯侵略的制裁，直到它停止並為我們恢復和平。第二——參與建立一個新的安全保障體系，為烏克蘭，為我們的地區。真正的保障，有效的（保障）。那些可以在24小時內阻止任何侵略者的保障。我們提出建立一個協會——U-24。這就是世界真正需要的東西。不僅僅是為了預防性地阻止戰爭或已經開始的敵對行動。但也要向那些受到自然災害影響的國家提供援助，在大流行病期間需要得到支持，面臨移民或糧食危機的國家。”

澤連斯基說：“世界需要新的有效聯盟! 新的有效保障! 這可以支持發展中的民主國家。這可以支持那些還沒有穩定機構的國家的經濟。第三——這直接關係到我們國家和東歐。我們必須在戰後儘快地共同重建我們的國家。重建城市。恢復經濟生活。讓人們回來。我提議你們參與這樣一個項目。恢復項目。我相信這將符合我們的共同利益。但首先，為烏克蘭提供武器。首先，每周增加對俄羅斯的制裁。就是說，和平是第一位的。我們有實力做到這一點。你們也有力量去做。所以，願有和平！我很感激每一個支持我們的人。我感謝每一個支持我們的人。謝謝你們。榮耀歸於烏克蘭!”

澤連斯基周四稍早還在北約領導人特別峰會上發表了視頻講話。他當天同樣還向瑞典國會發表了視頻演講，並於稍後會見了來到基輔訪問的波羅的海三國議會議長。