澤連斯基在北約峰會發表講話：請不要再告訴我們，我們的軍隊不符合北約標準

烏克蘭/北約/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月24日受邀以線上會議的方式向布魯塞爾當天舉行的北約峰會發表了講話。

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澤連斯基在講話中向北約領導人和政府首腦表示：“我從我們的首都基輔向你們講話，基輔和我們整個國家一樣，已經戰鬥了一個月。是的，這是真的——我們不在聯盟中，不在世界上最強大的防禦聯盟中，在聯合保護傘下的30個國家之一，在（《北大西洋公約》）第5條的保護傘下。感覺我們是處於‘灰色地帶’，在西方和俄羅斯之間。但我們捍衛我們所有的共同價值觀。我們是充滿希望的人！我們一直在捍衛所有這些價值。而且我們捍衛所有這些價值已經有一個月了！”

澤連斯基說：“（烏克蘭人進行了）一個英勇抵抗的月份，一個最黑暗的痛苦的月份，一個對和平國家的破壞不受懲罰的月份，隨之而來的是整個全球安全架構。這一切都發生在全世界的眼前。幾十年來，俄羅斯積累了大量的資源：軍事資源、人力和裝備、航空炸彈、導彈。他們把錢瘋狂地投資在死亡上，而世界卻投資在生命上。但烏克蘭卻在勇敢地堅持着! 以成千上萬的生命為代價，以被摧毀的城市為代價，以將近1000萬被迫移民為代價。其中350人已經在你們的領土上，在北約國家的領土上。我很感謝（你們向）這些（烏克蘭）人的支持。而人們，不幸的是，繼續離開他們的家園。他們在逃離佔領者帶來的恐怖。”

澤連斯基說：“入侵的最初幾個小時對我們來說意味着殘酷的導彈襲擊。在戰爭的一個月里，俄羅斯向我們的城市發射了一千多枚不同的導彈，進行了數百次空襲。2月24日，我向你們提出了一個非常明確的、符合邏輯的請求，即幫助關閉我們的天空，無論形式如何，保護我們的人民免受俄羅斯炸彈和導彈的傷害。我們沒有聽到一個明確的答覆。烏克蘭沒有強大的反導彈武器，並且擁有比俄羅斯（規模）小得多的機隊。因此，他們在空中的優勢就像使用大規模毀滅性武器一樣。而你今天看到的後果是——多少人被殺，多少和平的城市被摧毀。”

澤連斯基說：“烏克蘭軍隊已經在不對稱的條件下抵抗了一個月! 而我一個月來一直在重複着同樣的事情：為了拯救人民和我們的城市，烏克蘭需要軍事援助——沒有限制（的軍事援助）。因為俄羅斯無限制地使用其全部武庫來對付我們，摧毀所有的生物，任何物體——從房屋到教堂，從食品倉庫到大學，從橋樑到醫院。烏克蘭要求你們提供飛機，這樣我們就不會失去這麼多的人。而你們有數以千計的戰鬥機! 但我們還沒有得到任何東西。我們要的是坦克。這樣我們就能解除我們現在正在死亡的城市——馬里烏波爾、別爾江斯克、梅利托波爾等。在這些城市裡，俄羅斯把幾十萬人當作人質，人為地製造饑荒——沒有水，沒有食物，那裡什麼都沒有。”

澤連斯基說：“你們至少擁有2萬輛坦克! 烏克蘭要求將你們所有坦克的百分之一、百分之一送給或賣給我們! 但我們還沒有得到明確的答覆...... 在戰爭期間，最糟糕的事情是對求助者沒有明確的答覆。烏克蘭從來不想打這場戰爭，也不想打好幾年。我們只想拯救我們的人民。我們想生存下去! 只想生存下去! 像任何國家一樣，我們有權利這樣做，對生命的權利，對這百分之一的權利。而且我不怪北約——我想說清楚。你們沒有罪，摧毀我們城市的不是你們的導彈，不是你們的炸彈。順便說一下，今天早上有磷彈襲擊。磷制的俄羅斯炸彈。成年人再次被殺，兒童再次被殺。我只想讓你們知道，聯盟仍然可以通過向我們提供我們需要的所有武器，防止烏克蘭人死於俄羅斯的打擊、俄羅斯的佔領。”

澤連斯基說：“是的，我們不在（北約）聯盟中。我也沒有提出這些要求。但烏克蘭人從不認為聯盟和盟國是不同的。在生死攸關的問題上，你們可以單獨成為一支力量，但在一起——沒有：說北約可能害怕俄羅斯的行動。我相信你們已經明白，俄羅斯並不打算在烏克蘭停下來。不打算也不會這樣做。俄羅斯想走得更遠，針對北約的東翼成員：波羅的海國家、波蘭——那是肯定的。那麼北約會不會停止思考，擔心俄羅斯會如何反應？誰能肯定這一點？而且你們有信心（《北大西洋公約》）第5條能夠發揮作用嗎？‘布達佩斯’已經對我們不起作用了。我們（所簽署）的《布達佩斯備忘錄》，沒有對烏克蘭的和平起作用。”

澤連斯基說：“我將誠實地告訴你們——今天布達佩斯（匈牙利政府）也沒有為烏克蘭的和平而努力。是的，我們從聯盟的個別成員那裡得到了幫助。我對此非常感激，烏克蘭人對此表示真誠的感謝，對你們每個人的付出，支持我們（表示感謝）。但聯盟呢？（《北大西洋公約》）第5條的問題是根本。我只想讓你們知道我們對這一問題的看法。我真誠地希望，我們的評估和疑慮是錯誤的。我真誠地希望，你們實際上有一個非常強大的聯盟。因為如果我們錯了，世界就安全了。但如果我們至少有百分之一是對的，我請你們重新考慮你們的態度。你們自己的估計，並真正照顧到安全，歐洲的安全，以及由此帶來的世界的安全。”

澤連斯基說：“你們可以把你們所有飛機的百分之一給我們。你們所有的坦克的百分之一。一個百分點！我們不能只買它們。這樣的供應只直接取決於北約的決定，順便說一下，取決於政治決定。多管火箭炮系統、反艦武器、防空手段。沒有它們，有可能在這樣的戰爭中生存嗎？因此，當它們最終可用時，它們將給我們和你們帶來百分之百的安全。而我們需要一個（這樣的安全）。而我對你們唯一的要求是......在經歷了這樣一個月的戰爭之後。這是為了我們的軍隊而提出的要求，在對俄羅斯進行了這樣一場戰爭之後... 永遠不要，請不要再告訴我們，我們的軍隊不符合北約標準。”

澤連斯基說：“我們已經展示了我們的標準能夠達到什麼程度。我們可以為歐洲和世界的共同安全付出多少。我們能做多少事情來保護我們所珍視的一切、你們所珍視的一切免受侵略。但是，北約還沒有顯示出聯盟在拯救人民方面能做什麼，要表明這確實是世界上最強大的防禦聯盟。而世界也正在對此等待。烏克蘭也非常等待，等待着真正的行動，真正的安全保障；來自那些言而有信的國家。而且他們的行動能夠維持和平，確實如此。所有的提議都在桌面上。我們的需求也擺在桌面上。我們立即需要和平。答案由你們決定。我很感謝那些幫助我們的人! 謝謝你們! 榮耀歸於烏克蘭!”