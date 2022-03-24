白宮宣布美國將接收10萬名烏克蘭難民

美國/烏克蘭/俄羅斯

周四，在美國總統拜登訪問歐洲期間，白宮宣布，將接收多達10萬名烏克蘭難民進入美國。哥倫比亞廣播公司（CBS）周四報導，一名美國高級官員也證實，政府預計今年9月的2022財政年度結束前，接納超過10萬名因俄國入侵而逃離家鄉的烏克蘭人，人數可能多達12萬5千人。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國難民署資料顯示：自俄國今年2月24日入侵烏克蘭以來，已有超過360萬名烏克蘭人逃離家園，其中超過210萬人逃到波蘭。美國國務院數據顯示：截至今年2月，美國接收的6500名難民中，僅有700名烏克蘭人。

政府官員說，美國接納流離失所的烏克蘭人，將特別關注接納維權人士、記者、非異性戀族群（LGBTQ）、政治異議人士、尋求醫療照護者，及其他在美國有家屬的民眾。流離失所的烏克蘭人可以透過難民計畫等不同移民途徑抵美。

官員還指出，美國還將宣布提供10億美元援助流離失所的烏克蘭人，及承諾未來5年提供110億美元處理戰爭對農業生產的潛在影響所引發全球糧食安全問題。

除了這些資金外，拜登還將宣布啟動一項新的歐洲民主恢復倡議，提供至少3.2億美元的資金，以支持烏克蘭及其鄰國的人權和推進民主原則。

政府高級官員說，隨着新制裁的出台，美國、七國集團其他成員國和歐盟也將宣布計畫，通過明令禁止任何與俄羅斯央行有關的黃金交易來削弱俄羅斯央行支撐經濟的能力。