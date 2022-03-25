拜登：中國明白其經濟未來與西方的關係比與俄羅斯的關係更密切

美國/北約/歐盟

美國總統拜登（Joe Biden）3月24日在比利時首都布魯塞爾出席了北約峰會、七國集團峰會和歐盟峰會。拜登當天在北約總部逗留期間並就俄羅斯入侵烏克蘭的系列問題接受了各大媒體在記者會上的採訪。

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拜登在周四的記者會上發言說：“今天是俄羅斯開始其在烏克蘭的殺戮，對烏克蘭的野蠻入侵一個月（的日子）。而我們就在當天舉行了北約峰會。當時，我希望那次峰會的壓倒性目標是在我們的北約和歐洲盟友之間在三個關鍵的重要問題上保持絕對團結。首先，是以軍事和人道主義援助支持烏克蘭。第二，是實施有史以來最大規模的——最大規模的制裁，經濟制裁製度，以削弱普京的經濟並懲罰他的行動。第三，是加強我們北約盟國的東翼，他們顯然非常，非常擔心，有點擔心（那裡）會發生什麼。”

拜登表示：“我們完成了所有這三項工作。而今天，我們決心維持這些努力並在此基礎上繼續努力。自從我擔任總統以來，美國已經承諾向烏克蘭提供超過20億美元的軍事裝備——防空系統、反裝甲系統、彈藥。就在我發言時，我們的武器正在流入烏克蘭。今天，我宣布美國已經準備承諾提供超過10億美元的人道主義援助，以幫助向受烏克蘭戰爭影響的數百萬烏克蘭人提供救濟。許多烏克蘭難民將希望留在歐洲，離他們的家更近。但我們也將歡迎10萬名烏克蘭人來到美國，重點是（讓他們與在美國的）家庭團聚。我們將投資3.2億美元，以加強烏克蘭和鄰國的民主復原力和捍衛人權。”

拜登說：“我們還在與七國集團和歐盟就糧食安全以及能源安全進行協調，我明天會有更多關於這方面的發言。我們還宣布對400多個與歐盟保持一致的個人和實體進行新的制裁：300多名（俄羅斯國家）杜馬議員、寡頭以及為俄羅斯戰爭機器提供燃料的俄羅斯國防公司。除了現在駐紮在歐洲以保衛北約領土的10萬美軍之外，正如你們已經知道的，北約在羅馬尼亞、匈牙利、保加利亞和斯洛伐克建立了四個新的戰鬥群，以加強東部戰線。”

拜登說：“普京寄希望於北約的分裂。在我12月和1月初與他的早期談話中，我清楚地看到，他不認為我們可以維持這種凝聚力。北約從來沒有像今天這樣團結。普京得到的結果與他進入烏克蘭的意圖正好相反。我們與我們的歐洲——歐洲聯盟和七國集團中的主要民主國家建立了同樣的團結。”

在隨後的問答環節中，來自美聯社的記者問道：“總統先生。 所以你已經警告過使用化學武器的真正威脅。 你是否收集到具體的情報，表明普京總統正在部署這些武器，將它們轉移到位置，或考慮使用它們？如果他真的使用化學武器，美國或北約是否會以軍事行動來回應？”

拜登說：“你知道，關於第一個問題，我不能回答。我不打算給你情報數據。第二，我們會回應。如果普京使用化學武器，我們會作出回應。反應的性質將取決於使用的性質。”

來自彭博社的記者提問稱：“你能和我們談談兩件事嗎，（總統）先生。第一，自從你與中國的習主席談話以來，你是否看到來自中國的任何行動或缺乏行動的跡象，使你相信他們是否會幹預並幫助俄羅斯，無論是出售武器還是提供物資以支持烏克蘭的這場戰爭？其次，你能否說這——今天的談話轉向了糧食短缺的話題，以及美國將採取什麼措施來解決小麥短缺的問題，特別是由於這場戰爭的結果？ ”

拜登說：“關於與中國的習近平主席有關的第一個問題，我與習近平進行了非常直接的談話——現在，我猜，是六天前，七天前，在這個範圍內。而且我向他明確表示——我沒有作出威脅，但我向他明確表示，確保他理解他幫助俄羅斯的後果，就像報道的那樣，也是人們所預期的那樣。我沒有進行威脅，但我指出了由於他們的野蠻行為而離開俄羅斯的美國和外國公司的數量。我表示，我知道他——因為我們過去曾長期討論過他對確保他與歐洲和美國的經濟關係和經濟增長的興趣有多大，並表示，如果他事實上採取行動，他就會把自己及這些目標置於重大的危險之中。”

拜登說：“我不打算評論任何關於我們知道或不知道那次談話的結果的細節。但明天是，是明天還是下周一，烏爾蘇拉（歐盟委員會主席馮德萊恩）將與中國舉行會議？”一名白宮助手提醒說：“4月1日。”

拜登說：“1號——4月1日。我們已經討論過，因為我認為中國明白，其經濟未來與西方的關係比與俄羅斯的關係更密切。所以我，我希望他不會參與。我們今天還討論了我們有必要建立，北約有必要建立，以及歐盟有必要建立一個系統，讓我們有一個組織來查看誰違反了任何制裁，以及他們在哪裡、何時和如何違反了制裁。這就是我們要實施的事情。這還沒有完成。因此，關於習近平，我沒有什麼可報告的了。”

拜登說：“關於糧食短缺，是的，我們確實談到了糧食短缺。而且這將是真實的（問題）。這些制裁的代價不僅僅是強加給俄羅斯，它也強加給很多國家，包括歐洲國家和我們國家。因為俄羅斯和烏克蘭在小麥方面一直是歐洲的糧倉，例如，只是給你一個例子。但我們在七國集團中與美國進行了長時間的討論，美國是世界上第三大小麥生產國，加拿大也是一個主要的主要生產國。 我們都談到了我們如何能夠更迅速地增加和發送糧食。糧食短缺。”

拜登說：“除此以外，我們還談到了敦促所有歐洲國家和其他國家結束對向國外發送食品的貿易限制。 因此，我們正在與我們的歐洲朋友一起研究，將採取什麼措施來幫助緩解與糧食短缺有關的擔憂。我們還談到了一項重大的、主要的美國投資，其中包括在我們向前推進時提供人道主義援助的需要，包括糧食（問題）。”

《華爾街日報》的記者提問稱：“總統先生，在你看來，澤連斯基總統是否需要割讓任何烏克蘭領土，以獲得與俄羅斯的停火協議？還是說這完全不在考慮範圍之內？還有，你是否認為俄羅斯需要從二十國集團（G20）中除名？”

拜登說：“關於後一點，我的答案是肯定的。這取決於二十國集團。我今天已經提出了這個問題。我提出了一種可能性，如果不能做到這一點，如果印度尼西亞和其他國家不同意，那麼在我看來，我們應該要求烏克蘭能夠參加會議，以及基本上烏克蘭能夠參加二十國集團會議並觀察。”

就之前的一個提問，拜登回答說：“這完全是基於烏克蘭的判斷。‘不在烏克蘭背後談任何有關烏克蘭的事’。我不相信他們將不得不這樣做，但這是一個判斷。有一些談判，應該說是討論已經發生了，我沒有參與其中，包括烏克蘭人。而這是，這是他們要作出的判斷。 ”

美國廣播公司的記者問：“（總統）先生，你在這場衝突中已經非常清楚地表明，你不希望看到第三次世界大戰。 但是，在如此早地表達這一點時，你是否有可能太快地排除了對這場戰爭的直接軍事干預？普京會不會因為知道你不打算直接參與這場衝突而變得膽大妄為？”

拜登說：“（對兩個問題的答案）不是，也不是。”記者追問：“你不相信嗎？再澄清一下，關於化學武器。如果（俄羅斯）在烏克蘭使用化學武器，是否會引發北約的軍事反應？”拜登說：“它將重新——它將觸發一種回應，無論是否，你問的是北約是否會越過（不直接軍事干預）；我們到時會作出這個決定。”

該記者問：“還有我的最後一個問題。因為你明天就要去波蘭了，你是否認為親身了解這場戰爭對這些逃離自己國家的數百萬烏克蘭人的影響會改變你可能的反應方式？”

拜登說：“我不這麼認為，因為我去過很多很多的戰區。我多次去過難民營。 在過去的15年裡，我一直在戰區。它是破壞性的。而你看得最多的是你看到這些年幼的孩子，你看到沒有父母的孩子，他們在這些難民營。你看到婦女和丈夫——男人和女人，他們完全迷失，你看到他們的表情，他們臉上的茫然表情，那種絕對的感覺，‘我的上帝，我在哪裡？ 我將會發生什麼？’因此，此行將起到如何的作用，它將加強我的承諾，讓美國確保我們是處理所有這些人的重新安置的主要部分，以及在烏克蘭境內和境外需要的人道主義援助。”

拜登說：“例如，這不是波蘭或羅馬尼亞或德國應該獨自承擔的事情。這是一項國際責任。而美國，作為國際社會的領導者——領導者之一，有義務參與並盡我們所能減輕整個烏克蘭和那些越過邊界的無辜婦女和兒童，以及男人的痛苦和折磨。我計畫嘗試去看那些人們，以及我希望我能夠看到——我想我不應該說我要去哪裡，是嗎？但無論如何，我希望我能夠看到很多人。”

隨後來自德國《明鏡周刊》的記者問道：“2024年將有一次（美國）總統選舉。歐洲人普遍擔心，像你的前任（那樣的候選人），甚至你的前任本人，可能會再次當選總統。 那麼，是否有任何步驟，你正在努力做的和北約正在努力做的事情，這些天，以防止你正在努力做的事情在兩年後被推翻？ ”

拜登說：“不，我不是這樣想的。處理外交政策的時間比現在參與這個過程的任何人都長。我對影響沒有任何擔心------。我這次競選時做出了一個承諾。我不打算再次競選（美國總統），我是真心的。我無意再次競選總統，而且，直到我看到那些人從弗吉尼亞州的田野里走出來，舉着火把，打着納粹旗幟，簡直是在唱他們在20年代初，或者應該說是30年代在德國使用的那種卑鄙的韻律。然後，當你提到的那位先生被問及他的想法時——一位年輕女子被殺，一位抗議者；他被問及他的想法，他說：‘雙方都有非常好的人’。就在那時，我決定我不會再沉默了。”

拜登說：“而當我這次參選時，我認為美國媒體，無論他們對我的看法是好是壞，都承認這一點：我下了決心。沒有什麼選舉值得我不做我認為正確的事情。這不是一個玩笑，我已經沒有時間再玩這個了。因此，我們在選舉中還有很長的路要走——很長的路要走。我對任何選舉的關注是確保我們保留眾議院和美國參議院，以便我有空間繼續做我能夠做的事情，即發展經濟，以合理的方式處理美國的外交政策，並領導世界，成為自由世界的領導者。”

拜登說：“所以，但這不是一個——這不是一個不合邏輯的問題，有人會問。我對國內的人們說：想象一下，如果我們坐在那裡，看着聯邦議院的大門被打破，警察被殺，數百人衝進來，或者想象一下，如果我們看到在英國議會或其他地方發生這種情況。我們會有什麼感覺？我感到安慰的一件事是：我不認為你會找到任何歐洲領導人認為我不能勝任這項工作。我是真心這麼說的。這並不是說，‘哇......’ 它是那個 -那個；問題是，當我參加的第一次七國集團會議，就像我今天做的那樣，是在英國。我坐下來，我說，‘美國回來了’ 。我的一個同行，同事，一個國家元首隨後問道：‘多長時間？’ ‘多長時間？’”

拜登說：“因此，我不責怪，我不，我不批評任何人問這個問題。但是，在下一次選舉中，如果我有同樣的人與我競選，我會（感到）非常幸運。”

記者會最後，來自美國哥倫比亞廣播公司的記者提問稱：“（總統）先生，威懾並沒有發揮作用。你憑什麼認為弗拉基米爾·普京會根據你今天採取的行動而改變路線？”

拜登說：“讓我們把事情說清楚。你記得，如果你從一開始就報道我，我沒有說事實上制裁會阻止他。制裁從來沒有威懾力，你們一直在說這個。制裁從來沒有威懾力。 維持制裁——維持制裁，增加痛苦，以及示威，為什麼我今天要求召開這個北約會議——是為了確保一個月後，我們將維持我們正在做的事情，不僅僅是下個月，下下個月，而是在這一年的剩餘時間裡。這就是能阻止他的原因。”

該記者追問：“你認為今天的行動會對使俄羅斯在烏克蘭改變方向產生影響嗎？”拜登說：“我不是這麼說的。你，你，你在和我玩一個（文字）遊戲。”

拜登補充說：“我知道。 答案是否定的。我認為發生的事情是，我們必須證明，目的：唯一最重要的事情是讓我們保持團結，而世界繼續關注這個傢夥是個什麼樣的暴君，以及所有正在失去和毀掉的無辜人民的生活，以及正在發生的事情。 這是最重要的事情。但是，聽着，如果你是普京，你認為——歐洲將在一個月或六周或兩個月內破裂，為什麼不，他們可以再接受一個月的任何東西。但我們必須證明——我要求舉行會議的原因，我們必須保持充分、完全、徹底的團結。謝謝你們。”