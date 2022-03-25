澤連斯基在歐盟峰會發表講話：我們相信你們的人民，我們相信歐洲聯盟

烏克蘭/俄羅斯/歐盟

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月24日受邀以線上方式向布魯塞爾當天舉行的歐洲理事會會議發表了講話。美國總統拜登（Joe Biden）也受邀出席了此次會議。

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澤連斯基向當時在座的歐盟27國領導人表示：“向你們所有人問好，向我們所有的朋友，烏克蘭的朋友們問好！向所有支持自由的人問好! 歐洲理事會主席先生，我的朋友查爾斯(米歇爾，Charles Michel)，我祝賀你，也祝賀我們所有人，祝賀你再次當選（歐洲理事會主席）。我認為這非常重要，這也是正確的。我很感謝有機會向你們和歐洲各國致辭。”

澤連斯基說：“今天，俄羅斯的入侵已經過去一個月了。在頓巴斯侵略了8年之後。大戰的一個月，簡而言之，關於這場戰爭的編年史。因為一切都在我的腦海中，一切都在碎片中。不幸的是，是悲劇性的片段。這一切都始於2月24日，來自俄羅斯。導彈飛來的時候是清晨時分：針對我們和平的城市。人們還在睡覺，但死亡已經降臨。”

澤連斯基說：“俄羅斯派出裝甲車對付我們，給烏克蘭帶來了幾千輛坦克。很難計算其中有多少已經被燒毀，有多少還能殺死我們。炸彈落在我們的人民身上，從白俄羅斯起飛的飛機上。而他們甚至不承認是他們乾的。俄羅斯佔領了切爾諾貝利核電站。工作人員在那裡24天都沒有被釋放。想象一下，人們在這樣一個設施中生活了24天，在這樣一個設施中工作。這些都是我們的人。”

澤連斯基說：“因此，切爾諾貝利不會再發生任何可怕的事情。為了防止大災難的發生。而俄羅斯軍方將他們作為人質。俄羅斯坦克向紮波羅熱的核電站開火。俄羅斯向Babyn Yar（猶太人大屠殺紀念中心）發射導彈。俄羅斯已經摧毀了230多所學校和155所幼兒園，殺害了128名兒童；向大學發射導彈，用火箭炮燒毀居民區。整個城市、村莊就這樣化為灰燼。什麼都沒有留下。俄羅斯軍隊殺害了記者。儘管他們看到他們身上有‘新聞’的字樣。他們可能沒有被教過讀書，只學會了殺人。”

澤連斯基說：“俄羅斯已經封鎖了馬里烏波爾。這是在我們這個時代沒有人能夠想象到的封鎖：數十萬人沒有水，沒有食物。在不斷的炮擊下，在不斷的轟炸下。俄羅斯軍方故意炸毀醫院、婦產醫院、避難所。他們甚至炸毀了避難所，想象一下！他們知道人們躲在那裡，明明知道人們躲在那裡。他們在哈爾科夫殺害了96歲的鮑里斯·羅曼琴科（Borys Romanchenko），一枚俄羅斯射彈飛進了他的公寓，一個在納粹集中營中倖存下來的人的公寓，卻無法在前往我們烏克蘭哈爾科夫的俄羅斯面前生存。感謝上帝，我們的軍隊在那裡阻止了俄羅斯。俄羅斯軍隊正在使用磷彈——這是今天早上的事。強姦婦女，掠奪房屋，毀壞教堂! 所有的教堂。甚至那些莫斯科牧首區的教堂。”

澤連斯基說：“（俄羅斯）從烏克蘭綁架了2000多名兒童。我們不知道我們的孩子在哪裡，我們的2000名兒童在哪裡。（他們）向人道主義車隊開火。他們不關心誰在那裡：兒童、婦女、陪同人道主義貨物的教會代表。他們在頓涅茨克殺了人，卻嫁禍於我們。他們說是我們，是‘民族主義者’（幹得）。俄羅斯正在做這一切。已經有一個月了，在我們的土地上。而烏克蘭呢？烏克蘭在做什麼？烏克蘭沒有開進外國的土地，從未夢想過任何戰爭。擊落導彈，敦促陌生人放下武器，返回家園。為了生命的緣故。你們明白嗎？為了生命的緣故，而不是死亡。（烏克蘭人）醫治和餵養戰俘，允許他們通過電話聯繫他們的親屬；從田地里收集俄羅斯士兵的屍體，（俄羅斯人）他們只是離開，拋棄（俄軍士兵的）屍體，成百上千的屍體。”

澤連斯基說：“烏克蘭為了和平而團結起來了，為了和平，烏克蘭也團結了世界。試圖解除被圍困的城市的封鎖，維持着核電站的安全運行。即使在佔領者面前也是如此。（我們）呼籲國際原子能機構進行干預，並耐心地向國際官僚機構解釋正在發生的事情，將人們從危險地區疏散，不停地嘗試提供人道主義援助，記錄俄羅斯的戰爭罪行，收集證據，邀請記者（採訪）。維護一個正常國家的所有機構的運作。保衛自己的國家! 而每天早上……你們聽到我說的了嗎？每天早上，整個國家，整個烏克蘭：兒童、祖父母，每個人都以默哀的方式紀念所有為我們國家犧牲的人。你們在俄羅斯電視上聽到過這樣的事情嗎？你們在他們的學校里看到過這種情況嗎？他們甚至對‘戰爭’這個詞感到羞恥。他們稱其為‘特別行動’。”

澤連斯基說：“儘管他們在這裡組織了一場大屠殺，就像納粹那樣。這些是不同的世界——我們和他們。這些是不同的價值觀。這是一種不同的生活態度。俄羅斯軍隊不知道什麼是尊嚴。他們不知道什麼是良知，他們不明白為什麼我們如此重視我們的自由。這就決定了國家將如何生活。而誰應該屬於歐洲。而歐盟呢？我想感謝你們——你們團結一致，團結在我們周圍。但我想說的是，這是以這樣或那樣的方式完成的。但是我要重申，最主要的是，你們已經團結起來了。而我們真的很感謝這一點，你們實施了制裁。我們很感激，這些是強有力的步驟。但這有點晚了。因為如果它們是預防性的（措施），俄羅斯就不會開戰了。至少沒有人知道是怎麼回事，有過這樣一個機會。”

澤連斯基說：“你們阻止了北溪2號，我們對你們表示感謝。這也是理所當然的，但這也有點晚了。因為如果來得及，俄羅斯就不會造成天然氣危機，至少有過這樣一個機會。而現在你們和我正在為烏克蘭加入歐盟做準備。最後，我在這裡請求你——不要遲到，求你們了。因為在這一個月里，你們比較了這些世界，你看到了一切。你們看到了誰值得什麼。你們也看到了烏克蘭應該在不久的將來加入歐盟。至少你們已經擁有了這方面的一切，而我們擁有這個機會。”

澤連斯基說：“立陶宛聲援我們，拉脫維亞聲援我們，愛沙尼亞聲援我們，波蘭聲援我們（加入歐盟）。法國——埃馬紐埃爾（馬克龍總統，Emmanuel Macron），我真的相信，你會站在我們這邊。斯洛文尼亞聲援我們，斯洛伐克聲援我們，捷克共和國聲援我們。羅馬尼亞知道什麼是尊嚴，所以他將在關鍵時刻站在我們一邊。保加利亞站在我們這邊。我相信，希臘會站在我們這邊。德國……稍後。葡萄牙——嗯，幾乎是（站在我們這邊）……克羅地亞站在我們這邊。瑞典——黃色和藍色應該永遠站在一起。芬蘭——我知道你們和我們在一起。荷蘭代表着理性，所以我們會找到共同點。馬耳他——我相信我們會成功的。丹麥——我相信我們會成功的。”

澤連斯基說：“盧森堡——我們相互理解。塞浦路斯——我真的相信你們和我們在一起。意大利——感謝你們的支持! 西班牙——我們會找到共同點的。比利時——我們會找到爭論點。奧地利——與烏克蘭人一起，這對你們來說是個機會，我確信這一點。愛爾蘭——嗯，差不多。匈牙利......我想在此打住，說實話，一言以蔽之。（匈牙利）你們必須自己決定你們和誰在一起。你們是一個主權國家，我去過布達佩斯。我很喜歡你們的城市，我去過很多次——非常漂亮，非常好客的城市。（匈牙利）人也是如此。你們的生活中也有悲慘的時刻。我參觀了你們（首都布達佩斯）的河岸。我看到了這個紀念碑......多瑙河岸邊的鞋子，關於（猶太人）太屠殺的紀念碑。我當時和我的家人在那裡。”

澤連斯基說：“聽着，維克多（匈牙利總理歐爾班，Viktor Orbán），你知道在馬里烏波爾發生了什麼嗎？如果可以的話，請到你的河岸去，看看那些鞋子。你就會看到在今天的世界上，大規模殺戮是如何再次發生的。而這正是俄羅斯今天正在做的事情。同樣的鞋子，在馬里烏波爾，也有同樣的人。成年人和兒童、祖父母。而且有成千上萬的人，而這幾千人都走了。你們還在猶豫是否要實施制裁？你們猶豫是否讓武器通過？你們還在猶豫是否與俄羅斯進行貿易？沒有時間猶豫了，現在已經是決定的時候了。我們相信你們，我們需要你們的支持。我們相信你們的人民，我們相信歐洲聯盟。而且我們相信，在關鍵時刻，德國也會與我們站在一起。謝謝你們! 榮耀歸於烏克蘭!”