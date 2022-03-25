烏克蘭戰爭 比利時宣布增加軍費10億歐元

比利時周四(24日)宣布為該國國防經費新撥款10 億歐元，俾能支持北約系統，在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後的加強北約東部側翼的防衛。

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比利時國防部長盧迪文·德登德（Ludivine Dedonder）周四在布魯塞爾北約峰會期間舉行的新聞發布會上宣稱，這涉及到“在短期內提高在烏克蘭持續衝突背景下的國防準備水平和反應能力”的問題.

這項計畫在 2022 年至 2024 年期間使用的新撥款，也使正在進行中的立法作業機構有了雙倍的力度。 這位部長指出，這是自 2020 年 10 月現任政府上任以來已預定的經費上“再增添10 億歐元”。

比利時國防部長德登德在布魯塞爾北約峰會的新聞發布會上指出，這是一個“在烏克蘭持續衝突的背景下，能在短期內提高國防的準備水平和反應能力”的問題，

德登德指出，利比時特別打算擴大對北約快速反應部隊（NRF）的支持，在此框架下，比利時已經參與在法國指揮下駐紮在羅馬尼亞的一個擁有300名士兵的陣營。

這名國防部長還補充說，比利時在 2030 年之前將投資 100 億歐元國防經費。此外，比利時還與部署在愛沙尼亞的戰鬥機一起參與對北約東部側翼領空範圍的監視。

這些投資是對國防部長德登德在 1月底提出的STAR龐大戰略計畫；STAR涉及增強安全，以及戰略技術、野心及彈性等方面的補充。 現就等比利時國會的三讀通過。