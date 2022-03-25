烏克蘭據報向美國要求每天提供500枚毒刺和500枚標槍導彈

烏克蘭/俄羅斯/北約

據美國有限電視新聞網（CNN）獲得的一份詳細說明所需軍事物資的文件，烏克蘭在過去幾天里更新了其關於美國政府提供額外軍事援助的廣泛願望清單，包括比以前要求的多出數百枚的防空和反坦克導彈。

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報導指，烏克蘭人在最近幾周提交了類似的清單，但最近提供給美國國會議員們的請求似乎反映了對美製“毒刺”防空導彈和“標槍”反坦克導彈日益增長的需——烏方稱他們每天迫切需要各500枚這兩種導彈。 據一位了解這兩項請求的消息人士說，在這兩種情況下，烏克蘭要求的導彈比最近提供給美國國會議員們的類似清單中的導彈多出數百枚。

報導指，新的清單是在烏克蘭人聲稱他們在俄羅斯的持續攻擊下面臨潛在的武器短缺時提出的——這引起了美國和北約官員的一些反駁，他們強調更多的軍事援助已經進入該國。

截至3月7日，在俄羅斯入侵烏克蘭不到兩周的時間裡，美國和其他北約成員國已經向烏克蘭發送了大約17000枚反坦克導彈和2000枚防空導彈。自那時起，包括美國在內的北約國家一直保持着武器和設備的流通，即使俄羅斯威脅要將這些貨物作為目標。

一位美國高級國防官員說，拜登總統2月底批準的3.5億美元對烏安全援助包中的最後一批軍事物資在過去幾天內抵達烏克蘭，而接下來的兩批總額為10億美元的軍事援助也已經開始抵達。

拜登周四告訴媒體稱：“在我發言的時候，裝甲系統、彈藥和我們的武器正在流入烏克蘭”。這位美國國防部官員說，在這些裝備進入烏克蘭的多個陸地邊境口岸之前，將是經過“許多天的多次飛行”，才能把它們運到東歐。

與此同時，英國政府在周三宣布將再向烏克蘭援助6000枚導彈，包括反坦克和高爆炸性武器，同時向烏克蘭軍隊提供約3300萬美元的資金援助。英方表示，算上這批最新的軍事援助承諾，他們將向烏克蘭提供多達10000枚導彈，而且這些額外的軍事援助是在承諾的4億英鎊人道主義和經濟援助之外的。

瑞典國防大臣胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）當天也宣布，瑞典將再向烏克蘭提供5000件反坦克武器。一名德國聯邦議會消息人士周三告訴法新社，德國將向烏克蘭增送2000件反坦克武器，幫助其擊退俄羅斯的入侵。烏克蘭軍隊已經從德國聯邦國防軍獲得了1000枚反坦克武器和500枚“毒刺 ”防空導彈。

報導指，提供給CNN的清單詳細列出了烏軍的其他幾個緊急需求，包括：戰鬥機、攻擊直升機和S-300等防空系統。文件中還列出了兩種類型的俄制戰鬥機，其中一種旨在為地面部隊提供近距離空中支援。根據提供給CNN的清單，烏克蘭要求每種飛機都有36架。

美國國會的一些議員們認為，拜登政府應該儘快向烏克蘭提供他們所要求的武器。來自內華達州的民主黨參議員羅森（Jacky Rosen）上周末訪問了波蘭和德國，會見了幫助抵達這些國家的烏克蘭難民的民間社會組織，以及駐紮在國外幫助人道主義工作的美國軍隊。

羅森說，她此行的最大收穫是當地的“緊迫感”。羅森補充說“他們需要所有的工具，不僅要在戰爭中生存，而且要贏得戰爭，所以我們是否向他們提供空對地導彈、無人機，以及所有的軍事支持”。