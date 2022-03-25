烏克蘭的“新納粹分子”亞速夫營是什麼？

烏克蘭/俄羅斯/新納粹

普京2月24日黎明出兵烏克蘭震驚全世界，普京發動侵略行為的動機也同樣令人費解，普京誓言要將烏克蘭 "去軍事化和去納粹化"。更加令人震驚的是俄羅斯國內居然有相當一部分民眾認同普京的說法。而事實上，2019年當選的烏克蘭總統澤倫斯基以73%的支持率勝利當選，他本人就是猶太後裔，雖然不能排除猶太人成為納粹分子的可能性。被普京政府以及莫斯科媒體譴責在烏克蘭轟炸居民住宅，屠殺平民的烏克蘭極端民族主義民兵亞速夫營究竟是什麼樣的組織？他是否屬於烏克蘭正規軍？他在其中所佔的比例如何？烏克蘭極右翼政黨在烏克蘭政府佔有何等地位？

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法國世界報烏克蘭戰爭調查版與獨立網絡媒體Alencontre近日都刊登了對該組織的調查文章，世界報文章的標題是：

被普京譴責為是新納粹分子的亞速夫營是什麼，英國戰地記者，對烏克蘭了解至深的 獲獎記者Aris Roussinos的文章的標題則是：烏克蘭極右翼民兵的真相，俄羅斯加強了澤倫斯基軍隊中的危險派別。

法廣綜合以上兩篇文章的內容做一個綜述：

由新納粹志願者組成的營，旨在打擊親俄的頓巴斯

2014年4月頓巴斯地區爆發戰爭時，烏克蘭軍隊混亂不堪，政府擔心會像前一個月在克里米亞發生的那樣，將領土控制權丟給俄羅斯。為了對付親俄羅斯的分離主義分子，政府允許獨立於軍隊的志願營作戰。出現了幾個極右翼的武裝編隊。

其中有 "黑色軍團"，它很快就被稱為 "亞速營"，指的是與克里米亞和烏克蘭東南部接壤的海域。這是一支由大約一百名具有民族主義和新納粹思想的志願者組成的部隊，其中一些人 "來自流氓和準軍事團體"，法國東方語言文化研究中心（Inalco）專門研究極右翼和烏克蘭民族主義的研究員阿德里安-諾戎（Adrien Nonjon）解釋道。

該營的創始人安德烈-比列茨基來自哈爾科夫，他是仇外、反猶太和種族主義的社會民族議會黨的領導人。阿佐夫使用了與SNA相同的納粹啟發的象徵主義。它的標誌是一個倒置的wolfsangel（"狼牙棒"），非常容易讓人聯想到德國第二黨衛軍師 "Das Reich "的標誌。納粹神秘主義的另一個象徵，即代表一個有幾條光線的圓形卍字的 "黑太陽"，也曾一度被納入該營的標誌中。

在互聯網上，該組織的一些成員提及第三帝國的情況被記錄在案。希望詆毀烏克蘭軍隊的親俄活動家經常分享照片，例如一張照片--至少可以追溯到2017年--其中一名男子高舉着衝鋒槍，在幾面旗幟前，包括一面亞速的旗幟和一面烏克蘭顏色的納粹黨。據《解放報》報道，另一個至少可以追溯到2015年，顯示一群穿着軍裝的人圍着阿道夫-希特勒的畫像，其中一個人穿着亞速公司的T恤衫。

2014年6月，亞速營的士兵參加了使烏克蘭部隊重新控制烏克蘭東部頓涅茨克州主要港口城市馬里烏波爾的戰鬥。這次對莫斯科支持的親俄分離主義分子的勝利，讓他們在烏克蘭民眾眼中有了英雄的形象。

自2014年11月以來加入烏克蘭政府軍編製

2014年9月的明斯克一號協議，規定 "從烏克蘭領土上撤出非法武裝編隊和軍事裝備，以及非正規戰鬥人員和僱傭軍"。從此非正式軍隊或者選擇加入烏克蘭國民警衛隊或者解散。2014年11月，亞速營正式成為烏克蘭內政部下屬的一個國民警衛團。

阿德里安-諾戎分析指出："這使他們能夠使自己合法化，更廣泛地招募人員並獲得現代武器。它成為國民警衛隊的一支精英部隊，"。根據德國《明鏡》雜誌的調查，烏克蘭人以及外國戰士（格魯吉亞人、俄羅斯人、白俄羅斯人，甚至還有一些法國人）都受到吸引使該團的隊伍膨脹，從創建時的一百名士兵發展到2017年底的近2500人。它的士兵被認為很強悍，2016年聯合國以及大赦國際和人權觀察的報告將頓巴斯的某些戰爭罪行（酷刑、強姦）歸咎於他們。

不過，許多加入亞速營的志願者，卻並不是極右翼分子。法國國際關係研究所歷史學家和政治學專家維亞切斯拉夫-利哈喬夫在2016年的一份說明中寫道："[加入]它（......）只是以他們認為最有效的方式為他們的國家而戰......然而，所有新兵都被灌輸了極右的、往往是仇外的思想。"

調查網站Bellingcat的研究員和記者、2022年出版的一本關於 "亞速運動 "的書的作者邁克爾-科爾伯恩認為，現在只有少數團員受到極右翼或新納粹思想的驅使。2015年，該組織的發言人安德里-迪亞琴科（Andriy Diachenko）告訴美國《今日美國》日報，"該團體中只有10%至20%的人是納粹"。不過，這個少數群體構成了該團的核心，並繼續挑起種族仇恨，例如最近士兵們拍攝了自己用豬肉脂肪塗抹打算射向幫助俄羅斯的穆斯林車臣軍人的子彈。

儘管如此，"亞速並不能為所欲為"，邁克爾-科爾本提醒說，。它不是獨立的，必須聽從烏克蘭國家的命令。正如阿德里安-諾戎（Adrien Nonjon）所指出的，"將他們編入國民警衛隊的目的正是為了防止這些營隊轉向反對國家"。

一個由亞速團退伍軍人成立的極右政黨

該團的創始人，白人至上主義者安德烈-比列茨基（Andrei Biletski）正試圖在政治舞台上利用阿佐夫的知名度。在2014年的議會選舉中，他贏得了一個代表席位。

2016年，他與該團的退伍軍人一起成立了極右翼政黨 "國家兵團"。它是一個極右的民族革命運動，倡導第三條道路，認為烏克蘭不應該與歐亞大陸或西方國家站在一起，"阿德里安-諾瓊描述道。他提出了一種孤獨的民族主義，根據這種民族主義，戰爭是國家完成鞏固的最佳方式"。

烏克蘭歷史學家維亞切斯拉夫-利哈喬夫在其2016年的文章中寫道："亞速是烏克蘭公共話語中極端民族主義合法化，甚至英雄化的最生動的例子。"英國衛報報道說，2017年，亞速團的退伍軍人還創建了一支 "全國民兵"，希望 "打擊街頭犯罪、販毒和公共酗酒"。

選舉中幾乎沒有右翼極端主義的存在

但所有這些把一個團的人氣變成選票的努力似乎都失敗了。在2019年的議會選舉中，安德烈-比列茨基失去了他作為議員的授權。極端民族主義政黨斯沃博達（Svoboda）、右翼部門（Right Sector）和國民兵團之間的聯盟只獲得了2%的選票。

雖然圍繞阿佐夫形成的星系在投票箱中失敗了，但邁克爾-科爾伯恩指出，像安德烈-比列茨基這樣的極端民族主義者已經設法融入烏克蘭的政治格局並被正常化。由於其極大的言論自由，以及其分支（軍事、政治......）倍增的能力，阿佐夫也得益於在西方極右運動中的強大人氣。美國、挪威、甚至法國的新納粹分子都曾前往烏克蘭，會見其成員。

亞速夫營僅占烏克蘭武裝部隊不到2%

很難說目前亞速團中到底有多少人。邁克爾-科爾伯恩（Michael Colborne）估計，在與俄羅斯的戰爭之前，這一數字為2000人。阿德里安-農莊認為這個數字在3000到5000之間（包括預備役軍人）。

目前的衝突使評估變得更加困難，因為有大量的人口招募。此外，Inalco研究人員指出，"烏克蘭國家和該團故意對成員的確切人數保持模糊，因為這是高度戰略性的軍事信息"。

根據國際戰略研究所的數據，烏克蘭在今年年初共有19.6萬名士兵和6萬名國民警衛隊成員。因此，該團將不超過該國武裝部隊的2%。

亞蘇夫營的壯大威脅烏克蘭的未來

英國戰地記者Aris Roussinos的文章則強調俄羅斯加強了澤倫斯基軍隊中的危險派別，必須對此加以警惕。作者認為，在非常時期，烏克蘭政府被迫依靠頑強的、有紀律的亞速營的戰士，但是，在和平時期，對烏克蘭構成威脅卻正是這是極端分子，正如大赦國際和人權觀察組織長期以來所指出的，他們將對烏克蘭國家未來的穩定構成威脅。

目前，烏克蘭和澤倫斯基很可能需要民族主義和極右翼民兵的軍事能力和意識形態熱情，只是為了打贏他們的國家生存之戰。但當戰爭結束後，澤倫斯基和他的西方支持者將不得不小心翼翼地把權力交給那些目標與他們都承諾遵守的自由民主準則直接衝突的團體，因此當戰爭結束時，對他們解除武裝肯定是一個優先事項。

作者指出，在烏克蘭確實有反對他的極端主義分子，但清楚他們並不是普京的工作。事實上，只有通過密切的監督他們的一舉一動，才能確保他們不會在未來幾年增加烏克蘭人的苦難。多年來，西方自由派評論員始終抱怨烏克蘭政府對其極右派視而不見，而今天這些評論員自己也在做同樣的事情。

獨立網絡媒體Alencontre視頻鏈接：

https://youtu.be/MUgKTfe-IqA