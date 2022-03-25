瑞士已凍結超過61億美元的受制裁俄羅斯在瑞資產

瑞士/俄羅斯/烏克蘭

瑞士聯邦經濟事務秘書處官員歐文·布林格（Erwin Bollinger）3月24日表示，瑞士已凍結價值57.5億瑞士法郎（約合61.7億美元）的俄羅斯在瑞資產，總額可能將繼續增加，目前已涉及近900名個人和62家公司。

廣告 繼續瀏覽後續

據負責監督制裁的布林格向媒體介紹說：“今天，我第一次可以向你們說明被凍結資金的數額。迄今為止，瑞士聯邦經濟事務秘書處(SECO)已經收到了總額約為57.50億瑞士法郎的資金和資產通知。”自中立國瑞士因俄羅斯入侵烏克蘭而開始對其採取歐盟制裁以來，該國政府一直拒絕估計被凍結或可能受到制裁的俄羅斯資產規模。

布林格指出：“所引用的遠遠超過50億瑞士法郎的數字涉及的是一個時間快照，隨着進一步報告的出現和歐盟制裁名單的潛在增加（瑞士也會承擔），這個數字可能會進一步上升。”

烏克蘭總統沃澤連斯基此前對瑞士施加了輿論壓力，瑞士是俄羅斯寡頭們的熱門目的地，也是俄羅斯財富的聚集地之一。據瑞士銀行遊說團體估計，該國銀行持有多達2130億美元的俄羅斯資產。然而，實際找到要凍結的資產是一個令人頭痛的官僚主義問題。

瑞士聯邦經濟事務秘書處所面臨的批評是準備不足，人手不夠，無法處理蜂擁而至的報告，甚至在記者詢問官員是否有更多的資產可能從縫隙中溜走，博林格回答說：“我們不能只是去釣魚，從每個政府部門收集材料。”他補充說：“這和道路交通是一樣的：即使沒有警察站在每個紅綠燈前，也有必須遵守的規則。”

據路透社報導，瑞士地區官員對實施制裁表示困惑，指出缺乏明確的指令。博林格承認聯邦政府可以做出改進。他指出，銀行們正在梳理記錄，以確保沒有受制裁的人溜走。例如，瑞士信貸已經申請允許20名合規人員在夜間、周末和假日工作。

博林格提醒說，不要以為存儲在瑞士的數千億俄羅斯資產都受到了制裁。他說：“不是每個受制裁的個人或實體都在瑞士有資產。”他稱，“而且，另一方面，不是每個在瑞士持有資產的俄羅斯人都同時在制裁名單上。”

自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，瑞士聯邦委員會2月28日舉行特別會議，決定參與歐盟對俄羅斯的一攬子制裁計畫，凍結俄羅斯有關個人和機構在瑞士資產，禁止瑞士公司與被制裁對象進行業務往來。據歐盟3月22日介紹，目前，歐盟採取的相關制裁措施總共適用於俄羅斯及白俄羅斯的877名個人和62個實體。