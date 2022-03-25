拜登受邀參加歐盟峰會：美歐將加強合作減少對俄羅斯能源依賴

歐盟/美國/烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）3月24日應邀出席了歐洲理事會會議，並與歐盟27國領導人就烏克蘭局勢等系列問題交換了意見。會後，拜登還與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表了聯合聲明。歐盟27國領導人同樣也在會議結束後，就俄羅斯全面入侵烏克蘭發表了聯合聲明，表達對烏克蘭人民的支持。

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美國和歐盟通過聲明介紹稱：“今天，美國總統小約瑟夫·拜登（Joseph R. Biden, Jr.）加入了歐洲理事會。領導人們討論了歐盟和美國對俄羅斯在烏克蘭無端和無理的軍事侵略的協調和統一反應。他們回顧了他們正在進行的對俄羅斯和白俄羅斯施加經濟代價的努力，以及他們準備採取更多措施和阻止任何規避制裁的企圖。領導人們討論了俄羅斯侵略造成的緊迫需求，承諾繼續提供人道主義援助，包括向收容難民的鄰國提供援助，並強調俄羅斯必須保證向受暴力影響或逃離暴力的人提供人道主義援助。領導人們歡迎包括國際刑事法院檢察官在內的國際調查的開始，以及目前為收集暴行證據所做的努力。”

聲明稱：“此外，領導人們還討論了歐盟和美國在減少對俄羅斯化石燃料的依賴、加速向清潔能源過渡方面的合作，以及應對全世界不斷變化的糧食安全需求的必要性。領導人們還就加強烏克蘭、摩爾多瓦和更廣泛的東部夥伴關係地區的民主復原力的重要性達成一致意見。最後，領導人們強調了加強跨大西洋安全和防務的重要性，包括通過歐盟《戰略指南針》中描述的北約-歐盟的有力合作。”

拜登會後通過推特表示：“今天，我參加了在布魯塞爾舉行的歐洲理事會會議。我們承諾向逃離烏克蘭暴力的人提供進一步的人道主義援助，並繼續對俄羅斯的行動施加經濟成本。”歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）亦指出：“歐洲理事會成員和美國總統討論了歐盟和美國對俄羅斯在烏克蘭的無端和無理的軍事侵略的協調和統一的反應。”

拜登隨後還與歐盟委員會主席馮德萊恩發表了聯合聲明。聲明指出：“我們一致譴責俄羅斯對烏克蘭進行的毫無道理和無端的侵略戰爭。我們聲援勇敢地捍衛自己家園的烏克蘭人民，我們呼籲俄羅斯結束對其鄰國的野蠻攻擊。 我們團結一致，支持烏克蘭的主權和領土完整。我們團結一致，決心捍衛我們共同的價值觀，包括民主、尊重人權、全球和平與穩定，以及基於規則的國際秩序。”

聲明稱：“今天，我們正在繼續進行跨大西洋的協調努力，以支持烏克蘭人民，讓俄羅斯為其無理的行動付出嚴重的代價，並加強我們的民主、經濟和社會的復原力。特別是：美國和歐盟與世界各地誌同道合的夥伴一起，加強並調整了其制裁製度。此外，應加緊努力，協調對逃避制裁的反應；我們繼續動員和協調重要的人道主義救濟，以支持烏克蘭境內的人民、那些被迫逃離的人，以及那些受到俄羅斯戰爭在世界各地造成的嚴重影響的人。這包括在已經捐助的近3億美元和歐盟提供的5.5億歐元之外，美國準備提供超過10億美元的新人道主義援助。”

聲明補充說：“美國和歐盟正在密切協調，以確保他們在臨時保護和人道主義接納方面的努力，包括重新安置或轉移，是互補的，並為烏克蘭的鄰國提供急需的支持；我們正在宣布新的行動，以加強烏克蘭和鄰國的民主復原力和捍衛人權；美國和歐盟正在支持戰爭罪文件專家的工作，他們正在烏克蘭實地收集證據；我們正在我們的能源合作中採取進一步的具體步驟，以確保供應安全並減少對俄羅斯化石燃料的依賴。”

聲明指出：“為了防止普京在烏克蘭的戰爭所引發的價格上漲和糧食供應中斷所引發的潛在糧食危機，我們打算加倍共同努力，提高全球糧食安全，並在必要時向我們在世界各地的合作夥伴提供直接糧食援助；我們將通過各種行動推進我們在網絡安全方面的合作，從支持烏克蘭政府的網絡復原力和網絡防禦到旨在打擊虛擬貨幣的濫用。”

此外，歐盟27國領導人在會議結束後就俄羅斯入侵烏克蘭表示：“俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭嚴重違反了國際法，正在給平民造成巨大的生命損失和傷害。俄羅斯正在指揮對平民的攻擊，並針對民用物體，包括醫院、醫療設施、學校和庇護所。這些戰爭罪行必須立即停止。那些負有責任的人和他們的同夥將根據國際法被追究責任。俄羅斯軍隊對馬里烏波爾和其他烏克蘭城市的圍困以及對人道主義援助的拒絕是不可接受的。俄羅斯軍隊必須立即提供通往烏克蘭其他地區的安全通道，以及向馬里烏波爾和其他被圍困的城市運送人道主義援助。”

聲明指出：“歐洲理事會敦促俄羅斯緊急保證被困在所有其他戰區的平民安全地前往他們選擇的目的地，立即釋放所有人質，提供不間斷的人道主義援助，並建立人道主義走廊。它還敦促俄羅斯充分尊重其在國際法下的義務，包括國際人道主義法，並遵守國際法院最近的命令。”

聲明稱：“歐洲理事會要求俄羅斯立即停止對烏克蘭領土的軍事侵略，立即無條件地從烏克蘭全境撤出所有部隊和軍事裝備，並充分尊重烏克蘭在國際公認邊界內的領土完整、主權和獨立。”

聲明表示：“歐盟站在烏克蘭及其人民一邊，歐洲理事會重申《凡爾賽宣言》，承認烏克蘭的歐洲願望和歐洲選擇，正如《結盟協定》中所述。歐洲理事會再次邀請歐盟委員會根據條約的有關規定提出意見。歐盟將繼續提供協調的政治、財政、物質和人道主義支持。迄今為止，歐盟已經採取了重要的制裁措施，對俄羅斯和白俄羅斯產生了巨大的影響，並隨時準備堵塞漏洞，針對實際和可能的規避行為，以及迅速採取行動，對俄羅斯和白俄羅斯實施進一步的協調有力的制裁，以有效挫敗俄羅斯繼續侵略的能力。歐洲理事會呼籲所有國家配合這些制裁。必須制止任何規避制裁或以其他方式援助俄羅斯的企圖。”

聲明稱：“俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略已迫使數百萬人逃離家園。在臨時保護機制的推動下，他們中的許多人在歐盟找到了住所和安全。應特別關注最弱勢人群的需求以及預防和發現人口販運的措施。歐洲理事會向全歐洲所有對逃離這場殘暴戰爭的人表示聲援的公民、組織和政府表示敬意。”

聲明指出：“這場危機對收容國的基礎設施和公共服務構成了重大挑戰，特別是在與烏克蘭的邊境地區。歐洲理事會承認為歡迎逃離烏克蘭戰爭的難民所做的一切努力，並呼籲所有成員國本着持續的統一和團結精神加強努力，並請歐盟委員會採取任何必要的舉措來促進這些努力。歐洲理事會還呼籲緊急完成歐盟委員會最近提出的支持成員國的建議，以確保歐盟能夠迅速為難民及其收容者調動資金，並請歐盟委員會努力提出更多建議，加強歐盟在這方面的支持。歐洲理事會呼籲各成員國在歐盟委員會的支持下，制定應急計畫，以解決中長期的需求。”

聲明稱：“歐盟致力於確保持續和不間斷的電力和天然氣流向烏克蘭。最近，烏克蘭和摩爾多瓦的電網與歐盟的電網同步，這是一個了不起的成就。它表明，我們的未來現在是相互聯繫的。必須確保烏克蘭核設施的安全，包括在國際原子能機構的支持下。”

聲明稱：“考慮到俄羅斯的軍事侵略給烏克蘭帶來的破壞和巨大損失，歐盟承諾向烏克蘭政府提供支持，以滿足其當前的需要，並在俄羅斯的攻擊停止後，支持重建一個民主的烏克蘭。為此，歐洲理事會同意建立一個烏克蘭團結信託基金，並邀請其國際夥伴參與，並呼籲毫不拖延地開始準備工作。歐洲理事會敦促歐盟委員會繼續提供技術援助，以幫助烏克蘭實施必要的改革。”

聲明稱：“歐洲理事會呼籲在適當的時候組織一次國際會議，在烏克蘭團結信託基金下籌集資金。”

聲明強調：“歐洲理事會還重申，其致力於與摩爾多瓦共和國及其人民站在一起。”