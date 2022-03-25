英制裁俄外長繼女等65個實體和個人 美製裁400餘個俄羅斯實體和個人

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英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）3月24日宣布，英國政府對65個實體和個人實施追加制裁，包括俄羅斯外交部長拉夫羅夫的繼女以及俄羅斯最大銀行的CEO。她指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，英國已經制裁了1000多名相關個人和企業。美國國務院和財政部周四亦通過聲明宣布，對400餘個俄羅斯個人和實體進行追加制裁。

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英國外交部周四通過聲明表示：“今天的制裁針對支持俄羅斯非法入侵的關鍵行業，包括俄羅斯鐵路公司和國防公司Kronshtadt（俄羅斯無人機的主要生產商）。瓦格納集團——據報道負責暗殺澤連斯基總統的俄羅斯僱傭軍組織也受到了制裁。還有六家銀行成為（制裁）目標，包括阿爾法銀行，其共同創始人包括之前被制裁的寡頭米哈伊爾·弗里德曼（Mikhail Fridman）、彼得·阿文（Petr Aven）和格爾曼·汗（German Khan）。世界上最大的鑽石生產商阿爾羅薩公司也受到了制裁。”

英國外交部指出：“受到制裁的個人包括億萬富翁石油大亨尤金·施維德勒(Eugene Shvidler) 、廷科夫銀行的創始人奧列格·廷科夫（Oleg Tinkov）、俄羅斯最大銀行、俄聯邦儲蓄銀行的首席執行官赫爾曼·格雷夫（Herman Gref）和外交部長拉夫羅夫的繼女波琳娜·科瓦列娃（Polina Kovaleva）。被俄羅斯任命為梅利托波爾市‘市長’的加林娜·丹尼琴科（Galina Danilchenko）也受到制裁——這是首次有個人因與目前在烏克蘭的俄羅斯軍隊合作而受到制裁。”

現年26歲的科瓦列娃是俄外長拉夫羅夫情婦波利亞科娃（Svetlana Polyakova）的女兒。俄反對派領袖納瓦爾尼領導的“反腐敗基金會”的調查負責人佩夫奇赫（Maria Pevchikh）10日在推特上透露稱：“拉夫羅夫在過去50年裡一直有一個‘官方’妻子。不過，很久沒有人聽說過她，也沒人在公開場合看到他們在一起。相對於這位女士，斯維特拉娜·波利亞科娃。她是（拉夫羅夫）真正的妻子，他們從2000年初就在一起了。”根據飛行紀錄顯示，波利亞科娃曾與拉夫羅夫一起出國60多次，包括當俄外長在執行外交任務時。

科瓦列娃被指在她21歲時曾於倫敦西部富人區肯辛頓用現金買下了一棟價值440萬英鎊的公寓。根據科瓦列娃現已刪除的Instagram賬戶上的照片顯示，她曾在受制裁的俄寡頭德里帕斯卡（Oleg Deripaska）擁有的一艘遊艇上放鬆拍照。她並在倫敦帝國理工學院獲得了碩士學位。

特拉斯通過聲明表示：“這些寡頭、企業和僱傭的暴徒是謀殺無辜平民的同謀，他們付出代價是正確的。普京不應該有任何幻想——我們與我們的盟友團結一致，將繼續收緊俄羅斯經濟的螺絲，以幫助確保他在烏克蘭失敗。將不會有任何鬆動。所有今天被制裁的人將被凍結他們在英國的資產，這意味着任何英國公民或公司都不能與他們做生意，受到旅行禁令的個人也被禁止前往或離開英國。”

特拉斯補充說：“今天的制裁將使英國自入侵以來所制裁的銀行的全球資產總值達到5000億英鎊，寡頭和家族成員的凈資產超過1500億英鎊。《經濟犯罪法》帶來的條款簡化了之前的立法，因此英國可以更加迅速有效地應對當前的危機。政府將繼續收緊螺絲，利用制裁來削弱俄羅斯經濟，其規模是克里姆林宮或任何主要經濟體從未見過的。”

特拉斯說：“英國領導了國際制裁工作，通過針對其國防公司、貿易和運輸部門，切斷了俄羅斯經濟的整個部門，並與盟國合作，將俄羅斯排除在SWIFT金融體系之外。”

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當天亦通過聲明宣布：“普京總統的戰爭繼續給烏克蘭人民帶來恐怖和廣泛的痛苦。與此同時，在俄羅斯，國家杜馬繼續利用其立法權力，針對國內異議人士和政治反對派，破壞信息的自由流動，並限制俄羅斯公民的人權和基本自由。除了3月11日指定的12名成員之外，美國今天還指定了328名俄羅斯國家杜馬成員。這些成員支持克里姆林宮侵犯烏克蘭的主權和領土完整，包括通過條約承認俄羅斯代理控制的烏克蘭東部地區，即所謂的頓涅茨克人民共和國（DNR）和盧甘斯克人民共和國（LNR）的自稱‘獨立’。”

布林肯補充說：“美國還將指認整個俄羅斯國家杜馬，以及普京的親密盟友——俄聯邦儲蓄銀行的負責人赫爾曼·格雷夫。今天的行動是根據第14024號行政命令採取的，該命令授權對俄羅斯的有害外國活動進行制裁。這些行動補充了我們的盟友和合作夥伴正在進行的努力，以追究這場針對烏克蘭及其人民的不合情理的戰爭的助長者。”

布林肯說：“作為這一行動的一部分，我們也在針對多個俄羅斯精英，包括他們的財產和家庭成員。 值得注意的是，這將包括被指定實體PJSC Sovcombank銀行的17名董事會成員。 這些高管加入了越來越多的與被封鎖的俄羅斯金融機構有關的個人名單，他們現在也發現自己受到了美國的制裁。 此外，伏爾加集團（OOO Volga）因在俄羅斯聯邦經濟的金融服務部門運作而被重新指定。”

布林肯說：“因此，伏爾加集團的所有者根納季·尼古拉耶維奇·季姆琴科（Gennady Nikolayevich Timchenko）也將與季姆琴科擁有的Transoil（鐵路貨運）公司一起被重新指定。季姆琴科的妻子埃琳娜·彼得羅夫娜·季姆琴科（Elena Petrovna Timchenko）和女兒納塔利婭·布朗寧（Natalya Browning）現在也將與Transoil公司的董事會成員克謝尼婭·根納傑夫娜·弗蘭克（Ksenia Gennadevna Frank）及其配偶格列布·謝爾蓋耶維奇·弗蘭克（Gleb Sergeevich Frank）一起被指定。”

布林肯說：“此外，美國正在採取行動，對俄羅斯的國防機構施加額外的嚴重代價。這包括指認多個與國防有關的實體和一個相關個人。今天行動的一個重要組成部分是指定俄羅斯國防公司，這些公司是俄羅斯國防工業基地的一部分，生產的武器曾被用於俄羅斯的侵略戰爭。通過切斷幾十家俄羅斯國防公司與美國金融系統的聯繫，今天的行動將對俄羅斯的國防工業基地產生深刻和持久的影響。我們正在針對，並將繼續針對俄羅斯的戰爭努力的供應商，以及反過來，他們的供應鏈。”

布林肯表示：“與我們的夥伴和盟友一起，美國旨在打擊俄羅斯參與戰爭和對包括烏克蘭在內的其他國家進行侵略的能力的核心。我們將繼續施加代價，直到普京結束這場針對烏克蘭的無端戰爭。我們呼籲那些最接近普京的人停止並公開譴責這場冷血的戰爭，這場戰爭造成了包括兒童在內的數百名平民毫無道理的死亡，是歐洲自第二次世界大戰以來最大的人道主義災難。”

布林肯說：“與此同時，我們繼續支持烏克蘭，包括通過額外的8億美元的安全援助，使美國在過去兩周內對烏克蘭承諾的安全援助總額達到10億美元，自去年3月以來超過了20億美元。美國是向烏克蘭提供人道主義援助的最大單一國家捐助者。 我們與勇敢的烏克蘭人民站在一起，他們在抵禦克里姆林宮的侵略時表現出令人難以置信的勇氣和激烈的決心。”

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）通過聲明表示：“美國與我們的夥伴和盟友一起，正在打擊俄羅斯資助和實施其對烏克蘭的戰爭和暴行的能力的核心。俄羅斯國家杜馬繼續支持普京的入侵，扼殺信息的自由流動，並侵犯俄羅斯公民的基本權利。我們呼籲那些最接近普京的人停止並譴責這場冷血的戰爭。”

美國財政部還發布了關於與俄羅斯中央銀行進行涉及黃金的交易的新指南。該指導意見明確指出，任何涉及與俄央行有關的黃金交易都在現有的制裁範圍內。據了解，俄羅斯擁有價值1300億美元的黃金儲備，約佔其外彙緊急儲備總額的20%，這是俄羅斯央行在幫助穩定盧布、抑制通脹、支持金融體系和國內企業方面的重要金融工具。