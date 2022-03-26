拜登探望華沙的烏克蘭難民家庭指普京是“屠夫”

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美國總統拜登（Joe Biden)3月26日在波蘭首都華沙訪問期間探望了來到當地的烏克蘭難民家庭，與他們互動並稱讚其勇敢。在探訪活動結束後，拜登在回答記者問時表示，俄總統普京對這些烏克蘭人所造成的痛苦有如“屠夫”。

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拜登周六與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行了會談，並參加了美烏兩國外長、防長所舉行的首次“2+2”會談。他當天還專門抽出時間對來到華沙避難的烏克蘭家庭進行了訪問。與拜登交談的一位女士告訴他，她和她的女兒來到波蘭，但她的丈夫和兒子已經回到烏克蘭作戰。拜登告訴她：“這很可怕。”

這名烏克蘭婦女通過翻譯談到了她的家庭所承受的恐怖，並說“烏克蘭的母親已經準備好用我們的雙手掐死（普京）。”拜登隨後抱起一個穿着粉紅色外套的小女孩，並拿出似乎是他自己的手機，與她和她的家人在那裡自拍了一張。

拜登說，自己不會說烏克蘭語，但他希望有人告訴這個女孩，“我想帶她回家”。在場的民眾反覆對拜登說：“感謝你所做的一切。”拜登對這個家庭說：“你們都很勇敢，很勇敢，很勇敢。”

當與總統同行的記者問及看到難民讓他在每天與普京打交道時有何感想時，拜登回答說，“他是個屠夫”。

在探訪活動結束後，在華沙國家體育場的簡短問答中，拜登講述了他在生活中如何去過這樣的地方。拜登說，他總是被“人類精神的深度和力量 ”所驚訝。

拜登說：“在我的生活中，我去過很多像這樣的地方，有很多難民營。而我總是對人類精神的深度和力量感到驚訝。我是說這是真誠的。這很不可思議。這是難以置信的。”

拜登對媒體說：“你們看到那些小孩子了嗎？ 只是想要一個擁抱。他們只是想說謝謝。我的意思是，它只是讓你如此該死的驕傲。而且他們很好，很好，很好。”

拜登說：“而且，你們知道，烏克蘭人——這些孩子中的每一個都說了一些大意如下的話：‘為我的父親、我的祖父、我的兄弟祈禱，他留下來戰鬥’。 我記得當你有一個人在戰區時是什麼感覺。每天早上你起床後，你會想。你只是想知道。 你祈禱你不會接到那個電話。他們是一群了不起的人。”

記者問：“你如何進入一些像馬里烏波爾這樣的城市，你知道，那裡什麼都沒有？”拜登說：“哦，他們什麼都沒有。 我遇到兩個來自馬里烏波爾的人。這太令人震驚了。”

記者問：“（你）對烏克蘭的承諾是什麼？這是，我是說，你知道，你每天都在和弗拉基米爾·普京打交道，你看到了這一點。我的意思是，看看他對這些人做了什麼。這讓你怎麼想？”

拜登回答說：“他是個屠夫。 這就是它讓我想到的。”

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫隨後向塔斯社表示：“一個國家的領導人必須保持清醒的頭腦。”他稱：“當然，每次這些個人侮辱都會縮小我們在本屆（美國）政府下雙邊關係的機會之窗。人們必須意識到這一點。”