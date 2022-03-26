美烏外長防長首次2+2會談 拜登出席會議：烏克蘭鼓舞了整個世界

美國/烏克蘭/俄羅斯

在美國總統拜登（Joe Biden）3月26日到訪波蘭首都華沙期間，美國和烏克蘭在當地舉行了雙方間的首次外長、防長“2+2”會談。拜登也特別參會，以示在俄羅斯入侵中對烏克蘭政府和人民的支持。

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拜登周六通過推特表示：“今天，我會見了烏克蘭外交部長德米特里·庫列巴（Dmytro Kuleba）和國防部長阿列克謝·列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。我們討論了我們動員世界支持烏克蘭的努力以及美國正在提供的大量軍事和人道主義援助。”

列茲尼科夫會前在推特上寫道：“這是第一次以2+2的形式開會。與德米特里·庫列巴和奧斯汀國防部長（Lloyd Austin）及布林肯國務卿一道，我們討論了當前的問題和烏克蘭與美國兩國在政治和國防方面的合作。”列茲尼科夫稱，他們周六晚還將出席拜登總統關於俄羅斯對烏戰爭的演講。

就當天的會議形式，庫列巴稱：“這種特殊的 2+2 形式使我們能夠在政治和國防領域尋求實際決策，以加強烏克蘭反擊俄羅斯侵略的能力。”

會談結束後，列茲尼科夫指出，就與美方官員的會談成果持“謹慎的樂觀態度”，並提到了烏克蘭軍隊的迫切需求。列茲尼科夫說：“拜登總統說：‘烏克蘭鼓舞了整個世界’。令人鼓舞。我們生活在一個烏克蘭中心主義的時代，但卻與共同的敵人相互鬥爭。”

白宮會後發表的聲明說：“（拜登）總統向（烏克蘭）部長們介紹了美國為動員全世界支持烏克蘭打擊俄羅斯侵略所做的努力，包括通過（拜登）總統本周在比利時的會議，以及美國正在向烏克蘭提供的大量軍事和人道主義援助。他們討論了幫助烏克蘭保衛其領土的進一步努力。”

白宮的聲明稱：“他們還討論了美國正在採取的行動，與我們的盟友和夥伴協調，包括通過（拜登）總統3月24日在布魯塞爾宣布的新制裁行動，使普京總統對俄羅斯的野蠻侵略負責。”

布林肯（Antony Blinken）通過推特表示：“在普京總統的全面入侵進入第二個月之際，我們承諾將繼續支持滿足烏克蘭的人道主義、安全和經濟需求。”

據美國國務院發表的聲明介紹說：“外長和防長們討論了3月24日在布魯塞爾舉行的北約特別峰會的成果，以及美國在面對俄羅斯聯邦對烏克蘭城市和平民日益殘酷的攻擊時對烏克蘭主權和領土完整的堅定承諾。布林肯國務卿和奧斯汀部長都承諾，在普京總統的全面入侵進入第二個月時，將繼續支持滿足烏克蘭的人道主義、安全和經濟需求。”

據美國有限電視新聞網（CNN）引述知情人士的話報導，美方正在考慮制裁為俄羅斯軍方製造物資的俄羅斯公司，儘管還沒有做出正式決定。周六在華沙與美國高級官員會面後，庫列巴說，烏方相信拜登政府的官員“渴望繼續推進進一步的（對俄）制裁”。

庫列巴補充說：“我們有一些歐洲國家需要被說服，他們也需要被接納（對俄制裁），所以我們今天與我的同行布林肯國務卿就我們將如何與他們合作達成一致。”

庫列巴在華沙對記者說：“今天我們確實從美國收到了關於我們的國防合作將如何發展的額外承諾，沒有其他國家比美國向烏克蘭提供更多的支持。”他談到：“烏克蘭的耐力和西方武器，主要是美國武器，是（抵禦俄國入侵）戰場上的成功秘訣。”