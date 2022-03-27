布林肯：美國並不尋求俄羅斯政權更迭

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月27日在耶路撒冷出席記者會時表示，美國並不尋求在俄羅斯進行政權更迭。同樣就拜登總統周六的發言，美國駐北約大使朱莉安·史密斯（Julianne Smith）稱，拜登的這一言論是“有原則的人性反應”。她指出，這是拜登在訪問了數百名烏克蘭難民，花了一天的時間看到戰爭所造成的一手慘劇後做出的回應。

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以色列總理貝內特（Naftali Bennett ）周日在與布林肯舉行的聯合新聞發布會上表示，以色列堅定地支持烏克蘭，已經在烏克蘭建立了一個野戰醫院來照顧那些受傷的人，並正在盡他們所能幫助結束這場戰爭。

貝內特說：“至於烏克蘭的戰爭，以色列堅定地與烏克蘭人民站在一起，並將繼續努力幫助減少痛苦和結束流血事件。我們已經派出我們的頂級醫療隊，在烏克蘭西部建立了最先進的野外醫院。據報道，他們已經照顧和治療了500多名病人。此時此刻，醫生和護士正冒着生命危險，拯救那些需要幫助的人的生命。我為以色列正在做的事情感到驕傲。當然，當被要求為結束這場戰爭的努力做出貢獻時，我們也在盡我們所能。我們這樣做的同時，與美國和我們的歐洲夥伴保持密切協調。”

布林肯當天在與以色列候補總理兼外長亞伊爾‧拉皮德（Yair Lapid）出席記者會時被問及，“你能否解釋拜登總統關於普京不能繼續執政的評論，你是否認為這些言論使莫斯科有可能與美國斷絕外交關係？”

布林肯對此回答說：“關於總統昨天令人難以置信的強有力的演講，我認為總統，白宮昨晚提出的觀點是，很簡單，普京總統不能被授權對烏克蘭或其他任何人發動戰爭或參與侵略。如你所知，而且你已經聽到我們反覆說過，我們沒有在俄羅斯或其他任何地方進行政權更迭的戰略。 在這種情況下，正如在任何情況下，這取決於有關國家的人民。這取決於俄羅斯人民。”

布林肯補充說：“但我們確實有一項戰略，以大力支持烏克蘭。我們一直在這樣做，並召集世界各地的夥伴和盟友這樣做，包括提供空前數量的安全援助。這對烏克蘭抵禦飛機、坦克和其他武器的襲擊的能力產生了有意義的影響。我們有一個對俄羅斯施加空前壓力的戰略，而且我們正在推進這一戰略。我們有一項戰略，以確保我們提供我們所能提供的所有人道主義支持，我們有一項戰略，以加強北約組織。所有這些都在向前推進。總統昨天非常詳細地闡述了這一點，而這正是我們所關注的。”

就“伊朗核協議”問題，布林肯在記者上提到：“當然，正如亞伊爾所說，伊朗是一個關鍵的討論話題。當涉及到最重要的因素時，我們的看法一致。 我們都承諾，都決心讓伊朗永遠不會獲得核武器。俄羅斯對烏克蘭的侵略再次提醒我們為什麼這一點如此重要：一個擁有核武器或有能力在短時間內生產核武器的伊朗將變得更具侵略性，並會認為它可以在虛假的有罪不罰的情況下採取行動。”

布林肯說：“美國認為，恢復全面執行《聯合全面行動計畫》（伊朗核協議）是把伊朗的核計畫放回它原來的盒子里的最好方法，但自從美國退出該協議後，它就逃出了這個盒子。但是，無論是否有《聯合全面行動計畫》，我們對伊朗永不獲得核武器這一核心原則的承諾是堅定不移的。而無論如何，我們將繼續與我們的以色列夥伴就前進的道路進行密切協調。”

同樣就拜登呼籲普京不繼續執政的發言，美國駐北約大使史密斯周日在接受CNN“國情咨文”節目採訪時表示，“（拜登）他去了華沙的國家體育場，真的與數百名烏克蘭人見面。他聽到了他們在俄羅斯在烏克蘭的殘酷戰爭之後逃離烏克蘭時的英雄故事。在那一刻，我認為這是對他那天聽到的故事的有原則的人性反應。”

儘管如此，史密斯說：“美國沒有改變俄羅斯政權的政策，句號”。在被問及美國是否認為普京應該繼續掌權時，史密斯轉而談到白宮的談話要點：“整個政府，包括總統在內，都認為我們現在不能授權普京在烏克蘭發動戰爭或進行這些侵略行為。”史密斯不同意白宮官員對總統言論的快速迴避表明他的助手們在世界舞台上破壞他的可信度，相反，她說官員們對總統的快速旅行“感覺很好”。