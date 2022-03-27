拜登指普京是“屠夫” 馬克龍：我不會使用這種語言，因為我仍在與普京總統交談

烏克蘭/法國/俄羅斯

法國總統馬克龍3月27日就俄羅斯入侵烏克蘭戰事受訪時表示：“正在發生的是歐洲的兩種願景的對立。普京捍衛的是一個帝國的歐洲，一個統治的歐洲，一個不尊重邊界完整和人民自決權的歐洲。我們的歐洲是建立在完全相反的願景之上的。”就美國總統拜登26日譴責發動這場戰爭的普京是“屠夫”，並在隨後的講話中呼籲其不繼續執政的言論，馬克龍認為，我們不應該在烏克蘭的戰爭中“在語言或行動上升級”。

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馬克龍就烏克蘭局勢和即將到來的法國總統大選選情，及過去5年來他的施政成果和其所主張的政策接受了法國電視三台節目的專訪。他被主持人問及拜登前一天在華沙發表的強硬言論，稱普京是“屠夫”，並在講話中呼籲其不繼續執政。該主持人提到，雖然白宮隨後對拜登的“不繼續執政”這一言論進行了澄清，但是否會擔心如此的發言將使局勢惡化，對此，馬克龍回答說：“我認為，首先，我們必須要實事求是。必須採取一切措施，防止局勢失控。”

馬克龍補充說：“我不會使用這種語言，因為我仍然在與普京總統交談。”他談到：“我們集體想要達成何種目標？我們想要停止俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，不打仗，不升級，這就是目標。”

馬克龍說，因此我們作出了不在烏克蘭進行直接軍事干預的選擇。馬克龍稱，作為總統他的責任是保護法國人，防止戰爭在法國領土上發生，制裁俄羅斯使其停止入侵，幫助烏克蘭人進行抵抗及接待難民。馬克龍續稱，通過外交途徑以達成停火和俄羅斯的全面撤軍。他表示：“如果我們想做到這一點，我們必須在語言或行動上都不升級。”

就該主持人提出的烏克蘭戰爭是否讓歐洲再次成為美俄對峙的逐鹿地帶問題，馬克龍說：“首先，從地理上來說，面對俄羅斯的是歐洲人。”他談到，美歐之間共享着同樣的價值觀，美國作為北約盟友與歐洲合作，特別是強化聯盟東翼在東歐的防禦工作是一個良好的事情。他重申，在俄羅斯旁邊生活的是歐洲人，因此歐洲必須採取他在過去5年來所主張的共建歐洲防禦政策。

馬克龍說：“我們歐洲人決不能向任何升級屈服。我們歐洲人絕不能忘記我們的地理和歷史。我們沒有與俄羅斯人民交戰。”他強調，歐洲不再處於莫斯科和華盛頓之間 “冷戰”的背景下。

就被俄軍圍困的烏東馬里烏波爾市所面臨的人道危機，馬克龍指出，他將在“明天或後天”與普京通話，以組織從該市的人道主義撤離行動。他談到：“在馬里烏波爾，我們必須絕對保護最脆弱的人群。因此，我們與在該市有社區的土耳其和希臘一起，發起了一項人道主義行動的建議。這必須迅速完成，在接下來的幾天里。”

馬克龍說：“我們正在與烏克蘭當局、我們的合作夥伴和非政府組織一起組織這次行動。然後，我將在明天或後天與普京總統進行討論，告訴他細節”。馬克龍警告在這個問題上“俄羅斯方面的玩世不恭”。他強調：“這絕不能成為俄羅斯手中的人道主義行動。”他補充說：“有一項國際人道主義法律，我們打算強制執行。”