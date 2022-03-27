歐尚集團高管指堅持不撤離俄羅斯市場 烏外長呼籲對其實施抵制

烏克蘭/俄羅斯/法國

經營零售業為主的歐尚集團（法國）主席兼CEO伊夫·克勞德（Yves Claude）在《星期日報》3月26日刊登的一份專訪中表示，“對我們來說，最重要的是保留我們（在俄羅斯）的員工，並確保我們的主要任務，即繼續為（俄烏）這兩個國家的人民提供食物。”他並稱，該公司從俄羅斯撤離業務不是一個“簡單的決定”，因為“從經濟角度看，離開是可以想象的，但從人的角度看就不行”。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）當天隨後通過推特呼籲，對該公司及其兄弟企業進行抵制。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日在向法國國會發表視頻講話時曾呼籲，繼續在俄羅斯經營的法國企業從俄羅斯撤離。澤連斯基當時在講話中說，“法國公司必須離開俄羅斯市場：雷諾、歐尚、萊羅伊·梅林和其他公司。它們必須停止成為俄羅斯軍事機器的贊助商，成為殺害兒童和婦女的贊助商，成為俄羅斯軍隊的強姦、搶劫和掠奪的贊助商。所有公司必須一勞永逸地記住，價值觀比利潤更有價值。特別是用鮮血換來的利潤。”

在澤連斯基的發言後，法國汽車廠商雷諾汽車當天表示，其董事會已決定無限期暫停在俄羅斯生產自有品牌的汽車，並準備撤出對俄羅斯汽車製造商AvtoVaz的投資。雷諾在俄羅斯雇有45000名當地員工。據了解，歐尚集團在俄羅斯有231家商店，營業額達32億歐元，即超過其全球活動的10%。該公司已選擇留下。對此，歐尚集團（法國）主席兼CEO克勞德在接受《星期日報》的專訪被記者提問稱：“您對指責歐尚贊助莫斯科戰爭機器的弗拉基米爾·澤連斯基的話有何反應？”

克勞德說：“澤連斯基先生是一個非常勇敢的人，我尊重他。在他的國家正在經歷的戰爭背景下，他堪稱楷模。但這些話是不公平的。把人與人之間的關係對立起來是沒有結果的。對我們來說，最重要的是保留我們的員工，並確保我們的主要任務，即繼續為這兩個國家的人民提供食物。我們從未有任何其他目標。我準備接受與我們不一致的公眾意見。批評我們很容易，但我們在那裡，我們正視它，我們在為平民百姓採取行動。”

克勞德說，“我們（在俄羅斯）有一個折扣商的定位，我們相信在高通脹時期，我們正在幫助保護居民的購買力。”克勞德補充說，他不想剝奪歐尚集團的員工（其中40%是股東）的工作和他的顧客的日常麵包。除了歐尚集團，其所屬於的穆里耶家族協會 (AFM)還掌握着體育用品零售巨頭迪卡儂、國際家裝建材零售集團樂華梅蘭等多家跨國企業。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，輿論呼籲這些企業從俄羅斯撤離，他們認為這些品牌使其成為普京當局預算的最大貢獻者之一。克勞德在採訪中提到歐尚集團已經暫停在俄羅斯的投資，其子公司在那裡“自給自足”地運營。他表示，與其他團體一樣，退出集團在俄羅斯的經營將使其當地管理人員面臨起訴，將其資產送給俄羅斯當局，這是一個“適得其反”的決定。

克勞德說：“我每天都會問自己問題，因為這個決定並不容易做出，但我堅信這是一個正確的決定。”當被問及這一決定對集團形象的影響時，他回答說：“我感到得到了我的股東、我的員工和我們的社會合作夥伴的支持”，但也得到了政治家的支持。克勞德最後說，沒有“感覺到”穆里耶家族協會內部有任何激烈的辯論，該協會旗下的公司在俄羅斯僱用了775000名員工。

對此，烏克蘭外長庫列巴周日下午通過推特表示：“顯然，俄羅斯的就業損失比烏克蘭的生命損失更重要。如果歐尚無視139名烏克蘭兒童在這個月的俄羅斯入侵期間被殺害，那麼讓我們無視歐尚和他們的所有產品。抵制歐尚集團、（歐尚旗下大型連鎖超市）Alcampo、樂華梅蘭、迪卡儂。”