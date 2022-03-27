澤連斯基：俄軍正摧毀我們國家民族的一切，但他們將為此承擔責任

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月26日在向全國發表的視頻講話中表示，俄羅斯軍隊正在破壞使烏克蘭成為一個國家的一切，但俄軍將為此承擔責任。

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澤連斯基在講話中說：“自由國家的自由人民! 不會被侵略者征服的自由的（基輔州）斯拉維奇市! 今天，我們都和你們在一起——在你們的街道上，在你們的抗議活動中。我們一起告訴佔領者一件事：趁着你們還能走，回家去吧。俄羅斯侵略者進入斯拉維奇市，在那裡面臨著與在我國南部、在我國東部同樣的反應。烏克蘭團結一致，希望自由生活，獨立生活，為了自己的夢想，而不是其他人的病態幻想。我們為烏克蘭鬥爭的每一天，我們在佔領者迄今進入的所有地區的每一次抵抗表現都證明，烏克蘭是一個充滿生機的國家，她在整個領土上有歷史根源和道德基礎。”

澤連斯基說：“他們所做的一切都無法幫助他們暫時進入的烏克蘭領土上的佔領者。切斷我們的電視，啟用莫斯科電視台主持人的熱情洋溢的胡說八道的演講，散發宣傳單，分發盧布。盧布，在俄羅斯很快就會被稱量，而不是按面值評估。收買佔領者在所有垃圾場尋找的棄兒來描繪所謂的親俄政府，也無濟於事。”

澤連斯基說：“對俄羅斯軍隊的回答將是唯一——仇恨和蔑視。而我們烏克蘭的武裝力量將不可避免地到來。這就是為什麼普通的烏克蘭農民俘虜了墜落在我們土地上的俄羅斯飛機的飛行員。這就是為什麼我們的‘拖拉機部隊’——烏克蘭農民在田地里拿走了俄羅斯的裝備，並將其送給我們的烏克蘭武裝部隊。特別是，俄羅斯試圖保密的最新型號（武器裝備）。而現在，佔領者把它們留在我們的土地上，就這樣跑掉了......”

澤連斯基說：“實際上，他們做的是正確的事情。因為對他們來說，逃跑比死亡要好。而且現在和將來都不會有其他的選擇。一個多月以來，烏克蘭的每一個人都團結起來，把所有的精力都投入到我們國家的保衛工作中。與武裝部隊一起，與我們所有的保衛者一起，與我們的國民警衛隊一起。我想再次以極大的敬意祝賀烏克蘭國民警衛隊的節日。我真誠地感謝你們為保護國家、保護烏克蘭人所做的一切！你們是我的朋友。感謝你們為即將到來的、因你們而得以實現的所有勝利步驟。”

澤連斯基說：“今天我向在與俄羅斯佔領者的戰鬥中表現突出的國民警衛隊士兵頒獎章。我還向烏克蘭國民警衛隊的五名上校授予准將軍銜。在2月24日以來的全面戰爭中，總共有476名國民警衛隊士兵被授予國家獎勵。我今天還與波蘭總統安傑伊·杜達進行了兩次交談，關於我們在波蘭尋求庇護的人民，以及加強我們共同安全的必要性。我們國家的安全，實際上是所有歐洲人的安全。”

澤連斯基說：“這種安全的價格是多少？這是很具體的（問題）。這些是烏克蘭的飛機。這些是為我們國家提供的坦克。這是反導彈防禦。這是反艦武器裝備。這就是我們的合作夥伴所擁有的東西。這就是在他們的儲存設施中被灰塵覆蓋的東西。畢竟，這不僅是為了烏克蘭的自由——這也是為了歐洲的自由。因為如果波羅的海國家、波蘭、斯洛伐克和整個東歐面臨著與俄羅斯入侵者發生衝突的風險，這對歐洲大陸的每個人來說都是不可接受的。危險僅僅是因為他們只把北約所有飛機的百分之一和北約所有坦克的百分之一留在了他們的機庫中。百分之一！我們沒有要求更多。我們並沒有要求更多。我們也不要求更多。而我們已經等了31天了!”

澤連斯基說：“那麼誰在管理歐洲-大西洋共同體？還是因為莫斯科的恐嚇嗎？夥伴們需要加強對烏克蘭的援助。這句話是：夥伴們需要! 因為這關係到歐洲的安全。而這正是我們在基輔達成的共識，當時東歐國家的三位總理以及（波蘭副總理）卡欽斯基先生抵達我國首都，那是在3月中旬。今天，在與波蘭總統談話後，我立即與馬里烏波爾的保衛者聯繫。我一直與他們保持着聯繫。他們的決心、他們的英雄主義和頑強精神令人印象深刻。我對他們每個人都心存感激! 我希望那些31天來一直在考慮如何轉移一打或兩打飛機或坦克的人，至少也能得到他們勇氣的一部分......。”

澤連斯基說：“而且，順便說一句，我們今天在馬里烏波爾與我們的軍隊，與保衛這座城市的英雄們用俄語交談。因為在烏克蘭沒有語言問題，也從來沒有過。但現在你們，俄羅斯佔領者，正在製造這個問題。你們正在做一切事情，讓我們的人民自己不再說俄語。因為俄語將與你們聯繫在一起。只與你們有關，與這些爆炸和殺戮有關，與你們的罪行有關。你們正在驅逐我們的人民。你們欺負我們的老師，強迫他們跟着你們的宣傳員重複一切。你們把我們的市長和烏克蘭活動家當作人質。”

澤連斯基說：“你們在被佔領土上放置廣告牌，呼籲（今天出現）不要害怕說俄語。請想想這意味着什麼。在我們國家的東部，俄語一直是日常生活的一部分，就像烏克蘭語一樣，而你們今天正在把和平的城市變成廢墟。俄羅斯本身正在做一切事情來確保在我們國家的領土上發生‘去俄羅斯化’。你們正在這樣做。在一代人的時間裡。而且是永遠。這是你的自殺式政策的另一種表現。”

澤連斯基說：“我們的代表——烏克蘭外交部長和國防部長，今天在波蘭與來自美國的同事會面。美國總統約瑟夫·拜登也加入了他們的行列。正如我被告知的那樣，談判特別涉及我上面提到的這些重大利益。涉及到在這種乒乓運動繼續進行時我們真正需要的東西——誰應該給我們飛機和其他保護工具以及如何提供。烏克蘭不能用獵槍、機槍擊落俄羅斯的導彈，這些東西的供應量太大。而沒有足夠數量的坦克、其他裝甲車，當然還有飛機，就不可能解除對馬里烏波爾的封鎖。所有烏克蘭的保衛者都知道這一點。所有馬里烏波爾的保衛者都知道這一點。成千上萬的人知道這一點——（特別是）在封鎖中死去的烏克蘭公民和平民。”

澤連斯基說：“美國知道這一點。所有歐洲的政治家都知道。我們告訴了所有人。而這一點應該儘快讓地球上儘可能多的人知道。這樣，每個人都會明白是誰和為什麼只是害怕阻止這場悲劇的發生。害怕簡單地做出一個決定，重要的決定。當然，我們已經繳獲了一些俄羅斯坦克，這個國家的軍事指揮部不斷把這些坦克送到這裡來燒毀。然而，世界各國不會明白，如果在烏克蘭的戰場上，將比我們的合作夥伴更大的坦克供應商來保護歐洲的自由。”

澤連斯基說：“必須聽取烏克蘭的立場。我想強調的是：這不僅是我們的立場。這也是歐洲絕大多數人的立場，是歐洲大多數人的立場。如果有人不相信我，可以看看目前世界上的民意調查。如果你不想聽人民的意見，那就聽聽俄羅斯導彈就在波蘭邊境附近的打擊。你們在等待俄羅斯坦克的轟鳴聲嗎？我還與保加利亞總基里爾·佩特科夫交談。特別是關於俄羅斯軍隊的行動造成的人道主義災難以及如何拯救我們的人民。”

澤連斯基說：“我今天在卡塔爾首都的多哈論壇上發言。這是一個令人尊敬的會議，不僅對伊斯蘭世界，而且對拉丁美洲和非洲的許多其他國家都很重要。在這些地區，俄羅斯的宣傳仍然有很大的影響力。但我們正在努力反對全世界的謊言。讓俄羅斯知道，真相不會保持沉默，並讓世界上每一個國家感受到俄羅斯對烏克蘭不公正的深度。反對讓世界保持道德和人性的一切。佔領者犯下了另一項違反歷史的罪行，違背歷史正義。在哈爾科夫附近，俄羅斯軍隊以其烙印的非人道風格‘去納粹化’了德羅比茨基亞爾（烏克蘭哈爾科夫的一個山溝）的大屠殺紀念館。”

澤連斯基說：“在第二次世界大戰期間，納粹在那裡處決了大約2萬人。80年後，他們被第二次殺害。而俄羅斯正在這樣做。今天德羅比茨基亞爾Drobytsky Yar的（紀念）燈台被俄羅斯的射彈摧毀，這是向全世界的整個猶太社區提出的另一個問題：俄羅斯還將允許在我們烏克蘭的土地上對我們共同的大屠殺記憶犯下多少罪行？俄羅斯軍隊正在蓄意殺害平民，摧毀居民區，瞄準避難所和醫院、學校和大學。甚至是教堂，甚至是大屠殺紀念館!”

澤連斯基說：“俄羅斯軍隊正是接到了這樣的命令：摧毀使我們國家民族的一切，我們的人民，我們的文化。這正是80年前納粹分子試圖佔領歐洲的方式。這正是佔領者在烏克蘭的行為方式。沒有人會原諒他們，將會有責任。就像77年前一樣，很可能不是在紐倫堡。但其意義將是相似的。你們會看到的，每個人都會看到，每個人。我們保證。榮耀歸於我們所有的英雄! 榮耀歸於烏克蘭!”