烏國防情報負責人：普京或試圖將韓朝方案強加於烏克蘭

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據烏克蘭國際文傳電訊社3月27日報導，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）向媒體表示，有理由相信俄羅斯總統普京正在考慮對烏克蘭採取“朝鮮”方案，在未能接管整個國家的情況下建立一個莫斯科控制的地區，試圖建立一個類似朝鮮和韓國的國家分裂模式。

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烏克蘭國防部情報總局新聞處援引布達諾夫的話說：“（俄軍）在基輔附近的失敗和無力推翻烏克蘭中央政府之後，普京已經在改變主要的行動方向——這些方向是南部和東部。有理由相信，他正在考慮烏克蘭的‘朝鮮方案’。也就是說，他將試圖在我國非佔領區和佔領區之間強加一條分配線。事實上，這是在烏克蘭製造南北朝鮮的企圖。”布達諾夫補充說：“畢竟，他絕沒有力量吞噬整個國家。”

報導指，布達諾夫相信，建立通往克里米亞的陸地走廊的問題對普京政權仍有意義。但這個計畫的實施有一個主要問題，即佔領被圍困的烏東馬里烏波爾市。

布達諾夫說：“佔領者將試圖把被佔領土拼湊成一個單一的准國家實體，來反對獨立的烏克蘭。我們已經看到有人試圖在被佔領土上建立‘平行’當局，並迫使人們放棄格里夫納。也許他們會想在國際層面上對此進行討價還價。”

同時，布達諾夫指出，烏克蘭公民在被佔領土上的抵抗和集會、烏克蘭武裝部隊的反擊以及領土的逐步解放，都使敵人的計畫的實施大大複雜化。“此外，烏克蘭游擊隊全面出擊的季節即將開始。那麼留給俄羅斯人的實際情況將只有一個——如何生存，”布達諾夫總結道。

據了解，烏克蘭談判代表團成員、最高拉達“人民公僕”黨負責人阿拉卡米亞（David Arakhamia）介紹說，烏克蘭和俄羅斯代表團的下一輪談判將於3月28日至30日在土耳其舉行。