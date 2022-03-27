美參議員：有一個人正試圖在歐洲進行政權更迭，那就是普京

美國/烏克蘭/俄羅斯

美國國會參議院情報委員會主席、民主黨人華納（Mark Warner）周日在受訪時，回應拜登總統周六在華沙演講時稱普京“不能繼續執政“的言論表示，“有一個人正試圖在歐洲進行政權更迭，那就是弗拉基米爾·普京正試圖改變烏克蘭的政權。”

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美國有線電視新聞網（CNN）的主持人巴什（Dana Bash）在“國情咨文”節目中問及他是否認為美國的政策應該是支持俄羅斯政權更迭時，華納回答說：“既定政策是白宮的觀點，這沒有改變。要由俄羅斯人民來決定誰將在克里姆林宮掌權。”

美國國會眾議院外交委員會副主席、共和黨人麥考爾（Michael McCaul）在受訪時則表現出更為強硬的態度。他稱：“我知道這是隨口一說，但無論總統說什麼，都有很大的分量......在這種情況下，它向普京先生髮出了一個極具挑釁性的信息。”

華納表示，他很驚訝俄羅斯沒有對烏克蘭發動“他們的A隊網絡攻擊”。華納稱，俄羅斯發動網絡攻擊的能力是“一流的”。當被問及為什麼俄方沒有這樣做時，華納說：“說實話，我們還沒有一個好的答案。”他補充說，“我不認為這是缺乏能力，但這是一個我們不斷提出的問題。”

當被問及網絡攻擊是否會觸發北約第五條時，華納說：“多年來，每天都有來自俄羅斯和中國的網絡攻擊。”但他補充說，如果網絡攻擊導致生命損失，這將是“未知領域。”

華納說，“就字面上造成生命損失而言，對於什麼被定義為違反第五條的行為，一直存在着我們所說的戰略模糊性。我認為，在這一點上，它仍然是一種適當的灰色（地帶）。”