中外交部重申：中俄合作三個“無上限”

中俄合作三個“無上限”

俄羅斯外交部長拉夫羅夫已抵達中國，這是自莫斯科上個月開始入侵烏克蘭以來他首次訪問中國。拉夫羅夫來華出席第三次阿富汗鄰國外長會的俄羅斯外長拉夫羅夫在安徽屯溪舉行會談。在當天舉行的記者招待會上，路透社記者問：北京冬奧會開幕前，中俄元首稱雙方合作沒有上限。現在兩國要擴大合作意味着什麼？合作要擴大到什麼程度？將涵蓋哪些領域？中國外交部發言人汪文斌表示：中俄合作爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限。中俄關係不結盟，不對抗，不針對第三方。

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拉夫羅夫將與來自巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的代表一起參加兩次關於阿富汗的多國會議。

外交部長王毅將代表中國，塔利班任命的外長阿米爾·汗·穆塔基將代表阿富汗出席地區會議。卡塔爾和印度尼西亞將作為客人出席。

中國外交部表示，俄羅斯外長還將出席與中、美阿富汗問題特使舉行的“三駕馬車”單獨會議。外交部發言人汪文斌在周二的例行吹風會上談到三駕馬車會議時說：“中國、美國、俄羅斯和巴基斯坦都是在阿富汗問題上具有重要影響的國家。”

中國不承認阿富汗塔利班政府，但對美國和其他國家的嚴厲批評不予理睬。它一直保持喀布爾大使館開放，也沒有評論塔利班限制女孩教育和其他侵犯人權的舉動。

這些會議在安徽省屯溪古鎮舉行，這裡可能相對容易實施“泡泡防疫”，與普通民眾分開。外交官則能夠避免前往首都北京和中國其他主要城市的國際旅客所需的21天新冠隔離。

周三，俄羅斯駐北京大使館在其微博社交媒體賬戶上的一篇帖子中證實，拉夫羅夫已降落在東部城市黃山，並發布了代表們從飛機上下來並與身穿防護服的衛生官員會面的照片。

俄羅斯對烏克蘭的進攻也可能在一系列行動中顯得尤為突出。

與許多西方國家不同，中國拒絕譴責入侵，在向烏克蘭提供人道主義援助方面落後於許多其他國家。

目前尚不清楚拉夫羅夫和中國外長王毅是否會在阿富汗會談之外會面。

阿富汗歷屆政府都將該國的礦產資源（估計價值1萬億美元）視為繁榮未來的關鍵，但在持續的衝突和暴力事件中，沒有一屆政府能夠開發這些資源。

現在，包括伊朗、俄羅斯和土耳其在內的多個國家正尋求投資，以填補去年美國混亂撤軍導致國際援助組織撤離、阿富汗資產凍結和經濟實際崩潰後留下的真空。

哥倫比亞大學政治學家、中亞問題專家亞歷山大·庫利表示，在本周的會議上，中國將尋求將自己定位為阿富汗人道主義援助和經濟發展項目的領軍者，並將公開呼籲美國解凍阿富汗政府的資產和賬戶。

“中國正在悄悄地宣稱自己是該地區領先的外部力量，”庫利告訴美聯社。“這樣做，它將把自己定位為美國地區政策的批評者和由阿富汗鄰國組成的人道主義聯盟的替代領導人。”