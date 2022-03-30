法新社：普京告知朔爾茨天然氣仍可用歐元支付

歐元仍可結算天然氣賬單

據法新社報道，俄羅斯總統普京3月30日告訴德國總理朔爾茨：外國企業仍可以歐元結算天然氣賬單。普京強調：“對於歐洲的合同夥伴來說，一切都不會改變。德國外交部發言人表示：朔爾茨還沒有接受普京的提議，但要求提普京供書面信息以便確切無誤地掌握這一信息。”發言人還表示：如合同上所註明，且七國集團也一直達成共識：能源交付將完全以歐元或美元支付。”

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而此前，俄方曾表示：讓外國企業用盧布支付天然氣費用，這增加了供應中斷的可能性，到目前為止，西方國家拒絕了俄羅斯提出的轉換支付貨幣要求。

俄羅斯總統普京上周下令向“不友好”國家出口俄羅斯天然氣時用盧布結算，給盧布帶去提振。此前在西方因俄入侵烏克蘭而對其實施全面制裁後，盧布創下紀錄低位。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周二對記者表示：“沒有國家會免費供應天然氣，這是不可能的，而且你們只能用盧布支付。”

據塔斯社(TASS)報導，俄羅斯議會上院議長Valentina Matviyenko表示，如果歐洲拒絕購買俄羅斯能源，莫斯科已經做好準備，並可能將供應轉向亞洲等市場。

主要以歐元支付的歐洲國家表示，俄羅斯無權重置合同。七國集團(G7)本周拒絕了俄羅斯的要求。

由於擔心天然氣供應可能中斷，歐洲天然氣批發價格本周進一步上漲，儘管俄羅斯迄今履行了向歐洲出售天然氣的合同義務。

佩斯科夫稱，根據普京設定的3月31日的最後期限，“正在開發所有支付方式，以便這個系統對相關歐洲和國際買家來說是簡單、易懂和可行的。”

G7國家敦促企業不要同意支付盧布，並表示大多數供應合同都規定了歐元或美元支付。

“這是我們的共同立場，”歐盟執委會發言人周二在布魯塞爾的新聞發布會上表示。

歐盟執委會上周表示，正在評估各種情境，包括明年冬天全面終止從俄進口天然氣，這是其應對供應衝擊的應急計畫的一部分。

歐洲約40%的天然氣供應來自俄羅斯。去年從俄的進口量約為1,550億立方米。

普京的要求在德國引起了擔憂，擔心如果公用事業企業不用盧布付款，可能會造成供應中斷，並對工業和家庭造成影響。歐洲最大經濟體德國嚴重依賴俄天然氣。

德國意昂集團(E.ON)執行長Leonhard Birnbaum對德國電視台表示，如果沒有俄羅斯的供應，德國經濟將面臨“重大損害，如果可能的話，應該避免這種損害”。他還稱，德國需要三年時間才能擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

他表示，在供應中斷的情況下，德國天然氣網絡監管機構將優先考慮家庭供暖，而不是工業用途，因此鋼鐵製造商等能源需求旺盛的製造商將首當其衝地受到影響。