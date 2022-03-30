政治 美官員：普京被誤導 高層幕僚不敢說侵烏真相 發表時間： 30/03/2022 - 22:25 Le président russe Vladimir Poutine avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, à l’issue d’une partie de pêche en Sibérie, le 5 août 2017 © ALEXEI NIKOSLKY/REUTERS 作者： 法廣 2 分鐘 美國官員30日引述解密情資指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）受到幕僚們誤導，因為他們太害怕，以致於不敢告訴普京烏克蘭戰爭進展不佳，以及西方制裁破壞性為何。 廣告 繼續瀏覽後續 路透社報導，這位美國官員不具名指稱：“我們握有情資，普京覺得受到俄國軍方誤導，致使他不相信軍方領導層。” 這名官員提及：“普京甚至不知道他的軍隊在烏克蘭使用義務役軍人，並且失去這些軍人，顯示傳達給俄國總統的準確訊息明顯中斷。”這名官員還說：“我們相信，關於俄軍表現有多糟糕，以及俄國經濟如何因制裁而癱瘓，普京被他的幕僚們誤導，因為他的高階幕僚太害怕，以致於不敢告訴他真相。” 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 俄羅斯