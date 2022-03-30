美官員：普京被誤導 高層幕僚不敢說侵烏真相

政治

美國官員30日引述解密情資指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）受到幕僚們誤導，因為他們太害怕，以致於不敢告訴普京烏克蘭戰爭進展不佳，以及西方制裁破壞性為何。

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路透社報導，這位美國官員不具名指稱：“我們握有情資，普京覺得受到俄國軍方誤導，致使他不相信軍方領導層。”

這名官員提及：“普京甚至不知道他的軍隊在烏克蘭使用義務役軍人，並且失去這些軍人，顯示傳達給俄國總統的準確訊息明顯中斷。”

這名官員還說：“我們相信，關於俄軍表現有多糟糕，以及俄國經濟如何因制裁而癱瘓，普京被他的幕僚們誤導，因為他的高階幕僚太害怕，以致於不敢告訴他真相。”