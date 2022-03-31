俄軍認"重新部署"而非撤軍

俄軍認"重新部署"

俄羅斯軍方29日對外聲明表示，將”大幅”減少對烏克蘭首都基輔（Kyiv）、東北部切爾尼戈夫（Chernigov）的軍事行動。不過此行動僅僅是因為部隊正在進行”計畫性”的重新部署，在完成基輔周邊的主要任務後，將加強重點地區行動，優先專註於徹底解放烏克蘭東部城鎮頓巴斯（Donbas）的目標。美國國防部29日也稱，此行為是”重新部署”，而非大規模撤軍，”俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）仍想佔領整個烏克蘭。”

廣告 繼續瀏覽後續

綜合外媒報導指出，俄羅斯29日在伊斯坦堡的談判中承諾，將減少在基輔與切爾尼戈夫的軍事行動，被外界視為一次”有意義的進展”，露出一絲停戰曙光。然而，俄羅斯國防部昨（30）日在社群平台”Telegram”上發布每日例行報告中坦承，減少軍事活動的目的是為了重新部署該地區的軍隊，並將目標放在”徹底解放”頓巴斯地區。

此前，烏克蘭武裝部隊參謀總部的報告指稱，俄軍正從基輔與切爾尼戈夫撤軍，但此行動只是”單一部隊的輪替”，目的是為了誤導烏克蘭軍方領導層。而部分跡象顯示，俄軍正重新集結部隊，並將主要火力集中在東部戰線。

“把他們困在戰場上，無須攻陷城市，避免造成平民傷亡，對烏軍造成重創，使其無法投入大量兵力在頓巴斯主要戰線。而這些目的均已達成。”而俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在聲明中提及，俄軍在基輔和切爾尼戈夫戰線的所有主要任務已經完成。他說，俄軍第一階段計畫是迫使烏克蘭集中力量、資源與軍備以守衛大型城市，包括首都基輔。

對此，美國國防部發言人柯比（John Kirby）29日在例行記者會上表示，”克里姆林宮最近聲稱將減少在基輔周圍的軍事攻擊，或是有關俄羅斯將撤軍的報導，任何人都不應該被愚弄。”他指稱，雖然五角大廈最近幾天看到少數俄軍撤離基輔周圍，”但這些行動看起來像重新部署，而非大規模撤軍。”

柯比強調，五角大廈最近有看到”明顯跡象”顯示，俄軍正在重新部署頓巴斯地區的軍事行動。此外，從俄羅斯上個月入侵烏克蘭開始，克里姆林宮所宣稱的官方說法與實際行動不一致，像是俄羅斯稱要”和平解放頓巴斯”，但俄羅斯卻在戰爭初期迅速將軍隊推進基輔，表明烏克蘭首都才是俄羅斯的軍事目標。