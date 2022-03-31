德國通脹率創四十年來新高

通脹率新高

德國聯邦統計署（Destatis）3月30日發布的最新數據顯示，德國通脹率創40年來新高。作為歐洲最大經濟體的德國出現了如此高的通脹率，外界對歐洲央行升息的期待也在相應增加。

廣告 繼續瀏覽後續

據德國之聲報導，聯邦統計署30日發布的最新數據顯示，今年3月消費價格比去年同期上漲了7.3%，超過了預期，創1981年秋季以來的最高水平。其主要原因是疫情未歇，戰爭又起，天災人禍令能源價格不斷攀升，從而全面擡升了物價。

根據統計，和去年同期相比，今年3月的德國能源價格暴漲了39.5%，食品價格上漲了6.2%。而即便和剛剛過去的2月相比，3月的物價漲幅也高達2.5%。

在德國，物價上升是一個敏感的感話題。上世紀20年代和40年代的惡性通貨膨脹摧毀了這個國家大多數人的儲蓄，人們對此仍然心有餘悸。