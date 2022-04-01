今起不用盧布付款切不切天然氣？普京或退讓

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俄羅斯總統普京周四威脅稱，除非用盧布結算，否則將叫停向歐洲供應天然氣的合同。這是他迄今對西方制裁做出的最強有力的經濟反擊。俄羅斯供應的天然氣約佔歐洲需求的三分之一。不過，克里姆林宮今天又說，俄羅斯不會從周五起關閉對歐洲的天然氣供應，因為4月1日之後交貨的天然氣款項將在本月下半月和5月支付。

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據路透社今天引述俄羅斯總統府稱，俄羅斯不會從周五起關閉對歐洲的天然氣供應。據克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄羅斯不會從周五起關閉對歐洲的天然氣供應，因為4月1日之後交貨的天然氣款項將在本月下半月和5月支付。

據佩斯科夫在電話會議上說，普京有關以盧布支付天然氣的命令是不可撤銷的，盧布目前對於俄羅斯來說是最可取和最安全的貨幣。

俄羅斯總統普京周四威脅稱，除非用盧布結算，否則將叫停向歐洲供應天然氣的合同。但歐洲國家政府拒絕了普京發出的周五開始以盧布結算的最後通牒，歐洲大陸最大俄天然氣接收國德國稱這無異於“敲詐”。不過，莫斯科確實提供了一種機制，讓買家可以通過一家俄羅斯銀行獲得盧布。

這場能源對決給歐洲帶來了巨大影響，而美國官員正號召全球各國向普京施壓，要求他停止已經持續五周的入侵，戰爭已導致烏克蘭四分之一的人口背井離鄉。

普京周四表示：“為了購買俄羅斯的天然氣，他們必須在俄羅斯銀行開立盧布賬戶。從明天開始所交付的天然氣都須從這些賬戶付款。”

他還稱，“如果這些款項不（以盧布）支付，我們將認為這是買方違約，隨之而來的所有後果由買方承擔...也就是說，現有的合同將被終止。”

西方國家政府表示，普京要求支付盧布將違反以歐元或美元計價的合同。德國和奧地利宣布對天然氣供應發出“早期預警”，但尚未有歐盟國家表示正面臨供應緊急狀況。

路透社說，美國總統拜登周四推出美國有史以來規模最大的緊急石油儲備釋放計畫，並要求石油公司開採更多石油，以降低俄羅斯與烏克蘭戰爭期間飆升的汽油價格。