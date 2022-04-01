俄羅斯攜核彈頭轟炸機侵入瑞典領空 傳美國核轟炸機以眼還眼即飛俄邊境

俄羅斯/瑞典/美國

有報道稱俄羅斯總統普京派出攜有核彈的轟炸機侵入瑞典領空，但遭戰機攔截，事後有人看到一架美國核武轟炸機出現在俄國邊境附近，疑向普京發出警告。

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據中央社報道稱，俄戰機侵犯瑞典領空，美核轟炸機現身俄邊境示警。英國“太陽報”（The Sun）稱，根據全球航班追蹤應用程式Flightradar的資料，美國一架B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress）昨天從英國科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）起飛。

而瑞典媒體昨天稱，俄國有4架戰機在波羅的海上空飛行，朝瑞典哥特蘭島（Gotland Island）俯衝。瑞典電視第四台（TV4）、快報（Expressen）和晚報（Aftonbladet）都報道，這4架戰機分別是兩架蘇愷24轟炸機（Sukhoi Su-24）和兩架蘇愷27戰鬥機（Sukhoi Su-27）。

這4架戰機3月2日從俄國加里寧格勒（Kaliningrad）基地起飛。消息人士告訴瑞典電視第四台，據信此舉是蓄意要恫嚇瑞典。

瑞典出動JAS 39獅鷲戰機（JAS 39 Gripen）攔截這4架戰機。俄羅斯4架戰機在瑞典領空停留了1分鐘左右。

中央社說，儘管瑞典各大媒體鋪天蓋地報道，瑞典軍方尚未證實此事。

此前3月稍早，瑞典當局證實有攔截行動，但有關戰機攜帶核彈的報道至今才曝光。