專家破解普京聲音含秘密 稱或有萎靡

俄羅斯/烏克蘭/普京

俄羅斯進攻烏克蘭已有1個月。日本經濟新聞分析了俄羅斯總統普京演講等的聲音，以了解普京的心理狀態。其壓力值從軍事行動幾天前開始升高，進攻烏克蘭以後也一直保持緊張狀態。3月10日召開了商議應對歐美對俄制裁的政府會議，壓力值達到平時的4成以上。不過，後來3月18日面向大眾的演講中，他並沒有情緒高昂的感覺，看上去沒有慾望的樣子。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞的報道稱，對普京聲音分析，顯示緊張，壓力增大4成。專家稱，心情的變化會影響聲帶，改變說話的聲調。這成為掌握內心動態的線索，而內心動態是很難通過表情和語言捕捉的。

日本經濟新聞調查了包括俄羅斯開始進攻烏克蘭的2月24日在內的2月1日～3月18日普京發表的演講和會談的影像，獲取了長達1小時19分鐘的普京的語音數據。在熟悉評價技術的日本Risk Measurement Technologies公司（橫濱市）的協助下，分析了壓力值和內心的煩亂程度。

該報道稱，與平時在2020年9月的聯合國大會上的發言有明顯變化的是開始進攻3天前2月21日召開的俄羅斯安全保障會議上的發言。普京在治安機構負責人、總理、外長、上下兩院議長等面前，聽取了關於承認烏克蘭東部頓涅斯克與盧甘斯克兩個親俄派控制地區獨立的意見。

普京短時間內交替出現壓力高的狀態和壓力低的狀態，心理學上“出現了情緒變化大、不愉快”的跡象。日本Risk Measurement Technologies的代表董事岡崎貫治說“可以推測出普京精神上處於不穩定的狀態”。還通過動作驗證了語音分析的結果。熟悉身體動作與心理的關係的日本北星學園大學校長大坊郁夫注意到普京將雙手放在桌子上支撐身體的姿態，指出“令人感到去做決定好的某些事的意志”。

在2月24日入侵時，普京在面向國民的電視演說中表示“俄羅斯是最強的擁核國家”，發出了硬氣的言論。壓力值雖然劇烈波動，但一度呈現下降態勢。Risk Measurement Technologies認為下降趨勢體現出普京“樂觀的心理狀態”。俄羅斯軍隊被認為曾打算短時間內控制烏克蘭首都基輔。此前有可能對於戰況感到樂觀。

據該報道，普京心理狀態再次開始波動，是在與俄羅斯政府相關人士召開會議的3月10日。當天宣布了對決定撤出俄羅斯業務的外資企業的制裁方針。壓力程度比平時提升4成以上。結合動作分析，北星學園大學校長大坊郁夫認為“看起來態度大變”。

日本經濟新聞說，看不出興奮感的是3月18日的演說。在合並克里米亞半島8周年的紀念活動上，表示入侵是為了“從虐殺中解放”東部居民。俄羅斯當局表示會場彙聚了20萬名聽眾。

語音分析顯示出壓力值大幅低於平時的狀態。即使面對大量的聽眾，仍未顯示出積極性，欠缺心情的高漲。北星學園大學校長大坊郁夫分析影像認為，“雖然想獲得聽眾的反應，但結果並不順利”，呈現出淡淡地講述練習好的內容的樣子。