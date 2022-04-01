普京下令今起盧布結算買賣能源 美國指俄羅斯絕望了

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俄羅斯總統普京簽令規定從4月1日起，外國買家購買俄羅斯天然氣必須支付盧布，如果不支付，合同將被中止。而美國評論稱俄羅斯要求用盧布購買天然氣，是俄羅斯陷入“絕望”的信號。此前有消息說，面對歐洲強硬立場，普京妥協允許德國等國繼續用歐元付款。

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據路透社報道稱，俄羅斯總統普京稱已簽署法令，外國買家須在俄銀行開立盧布賬戶，並從今天星期五起用盧布結算天然氣買賣。

俄羅斯總統普京星期四在一個電視講話中表示，他已經簽署了一項法令，規定從4月1日起，外國買家購買俄羅斯天然氣必須支付盧布，如果不支付，合同將被中止。普京稱，“為了購買俄羅斯的天然氣，他們必須在俄羅斯銀行開立盧布賬戶。從明天4月1日開始所交付的天然氣都須從這些賬戶付款。”

普京在電視講話中說，“如果不支付這些款項，我們將認為這是買方的違約，隨之而來的所有後果由買方承擔。沒有人免費賣給我們任何東西，我們也不會做慈善－也就是說，現有的合同將被終止。”

俄羅斯供應歐洲約三分之一的天然氣，因此，在普京試圖回擊西方因其入侵烏克蘭而對其實施的全面制裁之際，能源是他可以動用的最有力的手段。普京強制以盧布支付的決定提振了俄羅斯貨幣。在2月24日入侵後，盧布曾跌至歷史低點，但此後已經回升。

普京簽署的一項命令設定了一種機制，買家可以將外彙轉移到一家俄羅斯銀行的一個特殊賬戶，該賬戶再將盧布彙回給外國買家，以支付天然氣的款項。據普京說，這一轉變是為了加強俄羅斯的主權，俄羅斯將恪守其在所有合同上的義務。

據路透社報道稱，美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)周四表示，俄羅斯總統普京要求外國買家用盧布支付俄羅斯天然氣的購買費用，表明西方對俄羅斯的制裁已使其經濟和金融陷入“絕望”。

據普賴斯稱，“我認為這基本上只是俄羅斯經濟陷入困境的又一跡象”，普賴斯在例行新聞發布會上告訴記者說，要由歐洲國家來決定他們如何應對。

普賴斯說，由於俄羅斯2月24日入侵烏克蘭而實施的制裁、出口管制和其他經濟措施，已經產生了“重大的、實質性的深刻影響”，導致俄方“經濟和金融陷入絕望”。