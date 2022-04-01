歐中峰會：歐盟怎麼說？

中國/歐盟

2022年4月1日，歐盟與中國以視頻方式舉行第23次雙邊峰會。歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與中國總理李克強舉行了峰會，隨後通過視頻與中國國家主席習近平進行了交流。歐盟稱，中歐峰會視恢復烏克蘭和平穩定是共同責任。

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據歐盟方面稱，歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾在峰會上說：“作為全球主要大國，歐盟和中國必須共同努力，儘快制止俄羅斯在烏克蘭的戰爭。我們有共同的責任來維護和平與穩定，以及維護一個安全和可持續的世界。” 米歇爾稱，“關鍵的國際準則和原則必須得到尊重。我們依靠中國的支持來實現持久停火，制止這場毫無道理的戰爭，解決由此引發的嚴重人道主義危機。”

歐盟委員會主席烏爾蘇拉 ·馮德萊恩說： “我們強調，俄羅斯入侵烏克蘭不僅是我們歐洲大陸的決定性時刻，也是我們與世界其他地區關係的決定性時刻。必須尊重國際法以及烏克蘭的主權和領土完整。中國作為聯合國安理會常任理事國，肩負着特殊責任。沒有歐洲公民會理解對俄羅斯發動戰爭能力的任何支持。我們還討論了如何在全球糧食安全、氣候變化和抗擊新冠病毒等問題上開展合作。”

關於俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，歐盟說，歐盟和中國廣泛討論了俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，這正在危及全球安全和世界經濟以及糧食和能源安全。歐盟強調，其首要任務是制止俄羅斯對烏克蘭這個主權國家和歐盟關鍵夥伴的無理無端入侵。歐盟還強調了俄羅斯允許人道主義准入和保護人道主義走廊以及避免針對平民和基礎設施的重要性。

歐盟強調中國作為全球行動者為和平與穩定而努力的責任，歐盟呼籲中國支持立即結束烏克蘭流血戰爭的努力，這與中國作為聯合國常任理事國應在世界上的作用，以及中國與俄羅斯的獨特密切關係相一致。

歐盟強調，俄羅斯入侵烏克蘭違反了《聯合國憲章》和歐安組織基本文件所載的國際法關鍵準則和原則，特別是尊重主權和領土完整。通過這樣做，俄羅斯故意破壞了歐洲的安全架構，包括它作為締約方的赫爾辛基最後法案、巴黎憲章和布達佩斯備忘錄。

歐盟強調說，對俄羅斯實施國際制裁的唯一目的是阻止俄羅斯的侵略，儘管制裁也對歐盟及其全球合作夥伴產生了重大經濟影響。任何規避制裁影響或向俄羅斯提供任何援助的行為都將延長戰爭流血，並導致更大的平民生命損失和經濟混亂。歐盟將與各夥伴合作，追究俄羅斯和那些應對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以及任何違反國際和國際人道主義法的行為負責的人的責任。任何規避制裁或以其他方式援助俄羅斯的企圖都必須停止。

就雙邊關係，歐盟方面稱，歐盟對中國的無理制裁表示失望，包括對歐洲議會議員的制裁，以及對歐盟單一市場和成員國的強制措施。它呼籲中國停止此類行動，以進行更有成效的接觸，使雙方都受益。

從新冠病毒大流行中復蘇仍然是一個共同的優先事項。歐盟與中國領導人討論了在疫苗接種運動和重新開放經濟方面的合作。歐盟確認其承諾與中國和世界衛生組織其他成員國就大流行疫情預防、準備和應對的新協議進行合作。

歐盟指出，有必要解決長期以來對中國市場准入和投資環境的擔憂，以確保平衡的貿易和經濟關係。領導人授權高級別貿易和經濟對話在夏季之前找到在這些問題上取得進展的具體方法。雙方同意在不久的將來擴大中歐地理標誌保護協定。

歐中領導人同意繼續就氣候變化和能源轉型開展合作，這對於應對這一緊迫的全球挑戰是必要的。歐盟強調了在沙姆沙伊赫舉行的第 27 次締約方會議之前採取額外措施的重要性，包括逐步淘汰煤炭。歐盟和中國將在昆明 COP15 上共同努力，確保建立一個強大而雄心勃勃的新全球生物多樣性框架。環境與氣候高級別對話將在夏季前舉行。

歐盟還提出了透明和競爭環境對數字經濟的重要性，以及人工智能的可信賴和合乎道德的使用。歐盟對網絡安全威脅增加表示擔憂，並呼籲在網絡空間採取負責任的國家行為。歐盟和中國將恢復高級別數字對話。

歐盟方面說，歐盟重申其對中國人權狀況的關切，包括對少數群體和人權捍衛者的待遇，並指出個別案例，以及對香港“一國兩制”的瓦解。歐盟希望恢復實質性人權對話以解決這些問題。

歐盟重申其對“一個中國”政策的承諾，同時對兩岸緊張局勢加劇表示擔憂。

歐中領導人還談到了阿富汗、緬甸和朝鮮半島局勢。