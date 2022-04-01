烏克蘭戰爭：北約增加軍費開支

烏克蘭戰爭/北約

根據北大西洋公約組織秘書長斯托爾滕貝格的評論和成員國做出的承諾，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國以外的北約成員國計畫增加軍費開支。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天報道稱，烏克蘭戰爭料將促使北約成員國提高軍費開支

根據該組織周四發布的年度報告，北約30個成員國過去一年的軍費開支總體增加了大約2%。在北約成員國今年大約1萬億美元的總軍費開支中，美國佔了近70%。其他29個成員國正在逐步增加軍費支出，但大多數仍然落後於其承諾。2014年俄羅斯從烏克蘭奪取克里米亞後，北約成員國承諾到2024年將其國內生產總值(GDP)至少2%用於國防開支。

根據北約的報告，包括美國在內只有八個國家的軍費開支突破2%的門檻，這與上一年度報告相比有所減少，當時有11個國家達到這個目標。軍費開支佔GDP的比例同時受到國防預算和經濟活動變化的影響，在過去兩年裡，經濟活動受到冠狀病毒大流行的衝擊。但在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，德國和其他軍費開支未達到目標的國家最近宣布了增加軍費開支的新計畫。

該報道引述斯托爾滕貝格說，北約成員國很快將提交新的支出計畫，為6月在馬德里舉行的峰會做準備。