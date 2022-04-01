烏軍驚人一擊：越境轟炸了俄油庫

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯距離烏克蘭邊境約40公里的貝爾哥羅德的一個油庫2022年4月1日據稱遭到烏克蘭直升機越境襲擊。

鄰近烏克蘭邊境的俄羅斯城市貝爾哥羅德（Belgorod）一座燃料儲存設施今天發生火災，當地官員稱是烏克蘭軍用直升機越境發動攻擊所致。據貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫稱：「烏克蘭兩架軍用直升機今天低空飛越邊境後，攻擊貝爾哥羅德一座燃料儲存設施，引發火災。」

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據法新社今天報道稱，一名俄羅斯官員今天指控烏克蘭對俄羅斯西部城市貝爾哥羅德的一個 "油庫 "實施了直升機襲擊，該城市距離烏克蘭邊境約40公里。

貝爾哥羅德州州長維亞切斯拉夫-格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在他的Telegram賬戶上說："一個油庫發生火災是由於兩架烏克蘭軍隊直升機在低空進入俄羅斯領土的空襲。在另一條消息中，他說消防員正在努力撲滅大火，有兩名車廠員工受傷。俄羅斯緊急情況部表示，有170多名救援人員正在應對。

俄羅斯緊急情況部還發布了一段視頻，顯示穿着銀色隔熱服的消防員正在撲滅大型油罐火焰。

與此同時，貝爾哥羅德附近一家印刷公司的主管康斯坦丁-拉赫諾夫（Konstantin Lakhnov）說，他的公司也遭到了直升機的射擊。該工廠主管告訴俄羅斯國營機構塔斯社："直升機向我們發射了火箭彈（......），窗戶被損壞，設備被摧毀（......），有屋頂遭破壞。

襲擊發生後，當地媒體報道了加油站外車輛排隊的情況，但能源部長尼古拉-舒爾金諾夫保證不會出現汽油短缺。社交網絡上據稱是在貝爾哥羅德拍攝的視頻顯示，一架直升機發射了導彈，引發了爆炸。

星期三，貝爾哥羅德地區的一個彈藥庫發生了爆炸，但俄羅斯當局沒有明確解釋事件的原因。

貝爾哥羅德位於哈爾科夫以北約80公里處，是克里姆林宮對烏克蘭發動入侵攻勢開始以來第二個被俄羅斯城市遭到烏克蘭軍隊襲擊。2月25日，當地和烏克蘭媒體曾提到基輔對羅斯托夫附近的一個俄羅斯空軍基地進行了打擊，但沒有得到正式確認。

法新社說，俄羅斯國防部發言人伊戈爾-科納申科夫今天沒有對貝爾哥羅德的爆炸情況作任何說明。但他說，俄羅斯軍隊在過去24小時內摧毀了五個烏克蘭彈藥庫和一個燃料庫。