俄羅斯拉住印度 許願賣任何新德里想買的

烏克蘭/俄羅斯/印度

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，俄羅斯讚賞印度在烏克蘭問題上的立場，並準備在貿易方面進行合作。印度稱將繼續從俄羅斯購買原油，因為在全球油價飆升後，印度人民需要價格較低的石油。烏克蘭戰爭中的兩個陣營都加大了拉攏新德里的力度。

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據路透社報道說，印度財政部長周五表示，印度將繼續從俄羅斯購買原油，因為在全球油價飆升後，印度人民需要價格較低的石油。印度財政部長西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)表示，印度已經開始從俄羅斯購買石油，並補充稱，隨着供應減少，向天然氣的過渡具有挑戰性。

俄羅斯外長拉夫羅夫正在訪問新德里，以獲得印度的支持。

該報道稱，此前，美國和英國官員敦促印度避免破壞以美元為基礎的金融體系以及俄羅斯2月24日入侵烏克蘭而受到的制裁。

據華爾街日報今天報道，俄羅斯積極拉攏新德里，稱將提供任何印度想要購買的商品。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，俄羅斯讚賞印度在烏克蘭問題上的立場，並準備在貿易方面進行合作。

該報道說，烏克蘭戰爭中的兩個陣營都加大了拉攏新德里的力度。

在莫斯科與美國及其盟友就烏克蘭戰爭發生的衝突中，印度被夾在中間。在西方民主國家的一片譴責聲中，與俄羅斯有着長期防務關係的新德里一直堅定保持旁觀立場。印度是少數幾個沒有公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭的大國之一，並且在聯合國與該戰爭有關的多項決議中投了棄權票。