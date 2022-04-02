專訪布達佩斯“反華”市長談奧爾班與中匈合作

匈牙利/中國

匈牙利4月3日舉行立法選舉，此次選舉是匈牙利最近十多年來選情最緊繃的一次，現任總理奧爾班試圖繼續連選連任，倘若獲勝，這將是他第五度擔任匈牙利總理，匈牙利反對派在屢屢戰敗之後，終於結成由六大黨派結成的統一站線，於去年十月推舉出匈牙利霍德梅澤瓦市保守派市長馬基-札伊 彼得，最新的民調結果依然是執政黨略勝一籌,不過，記者在布達佩斯遇到過多位支持反對黨的選民堅持認為如同2019年布達佩斯的市長選舉一樣，反對黨出人意外獲勝的可能性依然存在。

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布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）是反對黨聯盟中的一位領軍人物，為了增加反對黨獲勝的可能性，出於對匈牙利全國尤其是鄉村保守選民佔多數的考量於去年十月退出競選，並且支持馬基-札伊 彼得作為反對黨聯盟的候選人。

烏克蘭戰爭喧賓奪主成為此次選舉的一大焦點議題，不過，親普京的奧爾班總理見風使舵，在第一時間對烏克蘭難民敞開大門，給烏克蘭政府提供人道援助，與此同時，他在與普京保持距離的同時拒絕向烏克蘭運送武器，拒絕運往烏克蘭的武器途徑匈牙利的國土運往烏克蘭，也並不支持西方對俄羅斯的制裁政策，奧爾班因此受到烏克蘭總統澤連斯基的點名批評，不過，奧爾班卻將自己成功地說成是和平的代言人，而支持向烏克蘭運送武器的反對派則被他批評為是戰爭的代表。

對此，卡拉松尼市長向法廣評論說： “這是奧爾班總理編造的一個巨大的謊言，這樣他就可以擺脫在過去12年中與普京關係密切的恥辱。在過去12年裡，他是普京的親密盟友。此外，他也一直是俄羅斯在匈牙利和歐洲的利益的僕人“。

中國議題雖然並非是此次選舉的一大關注點，但卻也是受到反對黨質疑奧爾班的”向東看“政策一部分。去年四月被獨立調查媒體披露的復旦布達佩斯分校的計畫曾經是凝聚反對黨的一大粘合劑，推動他們聯合一致共同推翻已經執政四屆的奧爾班總理。去年六月兩大反對的候選人曾經共同致函中國主席習近平，明確表示倘若他們當選，他們將撕毀現任總理與中方簽署的復旦分校以及匈塞鐵路協議。那麼，中方對此有何回應？卡拉松尼市長就此回答說：“我們還沒有收到任何中國官方的反應，但我們從外交渠道聽說，中國政府對復旦的這種形式的投資不再感興趣了。不過，我沒有聽說過關於布達佩斯和貝爾格萊德之間的鐵路的類似意見。但反對黨也要停止這個項目，因為這對匈牙利是非常不利的。首先，它將由中國貸款建造，其次，它將成為中國貨物通過匈牙利進入歐洲的運輸工具。在我看來，歐盟已經非常正確地決定促進歐洲內部的經濟凝聚力，而這項投資卻與之背道而馳。最重要的是，這是一項無法回報的投資，雖然是中國貸款，但它仍將以匈牙利納稅人的錢來實現。政府自己就說，這項投資將在一千年內得到回報，也就是說，永遠不會。“

去年四月，中國在復旦修建布達佩斯分校的計畫被匈牙利獨立媒體Direkt36記者獨家披露之後，在匈牙利引發巨大反響，布達佩斯曾經爆發多次大規模的反覆旦分校示威遊行，市長卡拉松尼走在示威抗議的前沿，因此被中國媒體稱為是“反華”市長。