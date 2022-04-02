殼牌購天然氣受阻

當地時間 4 月 2 日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在接受採訪時表示，受英國政府制裁俄羅斯天然氣工業公司的影響，殼牌石油公司暫時將無法從俄方購買天然氣，即便對方同意以盧布作為結算貨幣。

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當地時間 3 月 31 日，俄羅斯總統普京宣布，4 月 1 日起非友好國家公司應當先在俄羅斯銀行開設盧布賬號，再經由此賬號支付所購買的俄羅斯天然氣。

針對此，目前，據丹麥廣播電視台（DR）報道，當地時間 4 月 1 日，丹麥沃旭能源集團（Ørsted）拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣。

沃旭能源集團表示，該集團已採取多項措施停止與俄羅斯公司的合作。此外，沃旭能源集團已停止從俄羅斯為該公司的熱電聯產廠購買生物質和煤炭。

沃旭能源總部位於丹麥，前身為丹麥石油與天然氣公司，是丹麥最大的能源公司，也是全球最大的海上風電開發商。

更早之前，日本首相岸田文雄 4 月 1 日表示，對於俄羅斯總統普京簽署與 " 不友好國家 " 以盧布進行天然氣貿易結算的總統令，日本將採取拒絕的方針。此前 3 月 31 日，德國總理朔爾茨再次重申該國拒絕採用盧布結算。

Wind 數據顯示，當地時間周五，NYMEX 天然氣收漲 1.42%。