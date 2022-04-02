烏克蘭難民：華裔美國志願醫生對中國政府立場表示失望

匈牙利/烏克蘭/中國

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經造成四百多萬烏克蘭人逃亡他國，作為烏克蘭的鄰國，匈牙利在過去的一個多月里已經接受了將近四十萬烏克蘭人，雖然他們中絕大多數人只是在匈牙利做短暫的停留，最終前往西歐或者北歐各國。

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匈牙利政府最近一周來推出一些新的接待措施，據積極參與援助難民的匈牙利漢學家紹萊特教授的介紹，乘坐火車抵達布達佩斯的人被要求在離首都五公里處的一個小鎮下車，當地一個前奧運體育場被用來接待難民，這些難民隨後在志願者的幫助下被分批運往一些中轉站，這些中轉站負責接待並且將難民送上交通工具，幫助他們抵達最終的目的地。

法廣實地採訪了一個負責難民的中轉站，管理該中轉站的是一個名叫援助難民的民間組織，該組織的工作人員向法廣介紹說：“難民援助組織的資金百分之百來自民間，來自企業以及個人，我們暫時沒有收到任何來自政府的援助，難民大多數來自火車站，他們先由政府機構或者別的組織分流，之後才被送到這裡，我們這裡每天的最大接待能力是260人，目前我們大約有220，到目前為止，我們已經接待了2500多人，他們一般會在這裡停留兩三天，之後，被送往別的地方，在這裡的工作人員都是志願者。“

來自烏克蘭紮婆羅熱市的烏克蘭難民Marta在布達佩斯民間難民接待站接受法廣採訪。2022年4月1日。 © 法廣

在接待中心的烏克蘭難民一個個顯得精疲力竭，一位三十歲左右的年輕烏克蘭女子吃力地用英文表示她來自紮波羅傑，對俄羅斯的侵略行為表示無比的憤慨，她說，原來他們有許多人都會說俄語，但是，今天她們都不太願意說俄語，雖然難民所有俄語翻譯。她說：“烏克蘭有優點也有缺點，但是，她是我們的國家，我們的總統或許並不是全世界最好的總統，但是，他是我們的總統，如果我們喜歡俄羅斯，喜歡普京，我們完全可以拿着箱子去俄羅斯生活，但是，我們不希望受到普京的統治。“

她還介紹說，紮波羅傑市的市長每天通過網絡向他們發送信息，包括當地核電站的核輻射測量數據等等。

布達佩斯一家難民接待所負責醫務工作的華裔美國醫生柯先生，2022年4月1日，布達佩斯。 © 法廣

記者在接待中心還巧遇一位負責難民所醫療工作的年過七旬的華裔美國人，他向記者介紹說：我姓柯，我來自美國的印第安納州，我在那邊當醫生，現在已經退休，我希望能夠為烏克蘭人做些什麼。我準備在這裡呆三周，目前已經有兩個禮拜了。我覺得這場戰爭實在是一場悲劇，這些人非常可憐，十分突然地離開自己的親人和家，到外面到處流浪，我的心中覺得十分難受。我對中國政府對烏克蘭戰爭的立場非常失望，從人道上來講，我對中國政府的立場很失望。”