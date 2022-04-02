福島戰爭40年後稱傷口仍在：阿根廷獨裁轉嫁危機失敗垮台 鐵娘子更如日中天

阿根廷/福克蘭群島/英國

1982年4月1日，福克蘭群島的英國總督雷克斯-亨特（Rex Hunt）警告這些南大西洋島嶼的一千名居民，阿根廷即將登陸。攻佔行動在第二天，即4月2日黎明得到確認：阿根廷軍隊攻佔了自1833年以來一直在英國統治下的福克蘭群島。阿根廷與英國奪島戰的掰手腕，於74天後以英國壓倒性勝利告終。代價報告稱阿根廷方面有649死，英國方面有254亡。40年之後，福島戰爭傷口未愈，阿根廷人說還在流血。這場戰爭也被稱馬島戰爭，因為阿根廷將福克蘭群島稱之為馬爾維納斯群島Islas Malvinas。

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就福克蘭群島戰爭四十年，本台發表採訪文章，稱"阿根廷的傷口依然存在"。報道稱，斯坦利港，福克蘭群島的首府，這是一個位於南大西洋邊緣、距離阿根廷海岸約400公里的被風吹亂的群島。40年前，來自布宜諾斯艾利斯的將軍們揮軍在這裡登陸，標誌着與英國人短暫但血腥的戰爭的開始。我們如何理解這種對立？今天它還剩下什麼？

法廣採訪了拉丁美洲高等研究院地理學教授塞巴斯蒂安-維魯特。

法廣RFI：讓我們先回顧一下背景。是什麼原因突然推動了阿根廷將軍萊奧波爾多-加爾蒂里的獨裁政權想要把英國人 "趕出 "群島？

Sébastien Velut: 有幾個原因。第一個問題是顯而易見的：1982年，阿根廷軍事獨裁政權正面臨著一系列的內部問題，特別是嚴重的經濟危機。它正在尋找一條出路，圍繞所有阿根廷人共同的關心重新凝聚民族認同。因為說如果有一點在全國範圍內能達成共識，那就是福克蘭群島是合法的阿根廷領土。

但事實證明，將軍們的政治算計失誤。他們認為，英國不會對阿根廷的行動作出反應。然而，在4月1日宣布阿根廷海軍駛向福克蘭群島的同一天，英國海軍顯然已經派遣了一艘核潛艇前往現場。因此，英國毫不拖延地作出了反應。隨後，英國向福克蘭群島派出了一支龐大的艦隊以奪回該領土。

法廣RFI：阿根廷將軍們犯的另一個錯誤是相信美洲大陸的其他國家會支持阿根廷福克蘭群島的這一行動......。

S.V.：的確，阿根廷已經確保福克蘭群島領土被列入聯合國非自治領土名單，即被稱為非殖民化。阿根廷認為自己得到了其他拉美國家的支持。但情況並非如此。尤其是智利，它不支持阿根廷。它甚至成為部分英國艦隊的後方基地。

法廣RFI：結果是：1982年6月14日，英國再次佔領福克蘭群島。執政的瑪格麗特-撒切爾（Margaret Thatcher）戰後變得更為強大。另一方面，在布宜諾斯艾利斯，獨裁政權崩潰了。出現了與預期相反的結果。 40年後，這場為阿根廷而戰的戰爭還剩下什麼？根據1994年憲法關於福克蘭群島的規定是明確無疑......。

S.V. : 是的，在阿根廷官方文件中，總是說並重複說福克蘭群島是阿根廷的領土。這不僅在《憲法》中，而且在阿根廷地理研究所出版的官方地圖中，都被認為是一個絕無爭議的事實。福克蘭群島仍被列為阿根廷領土。

法廣RFI：此外，自20世紀80年代末以來，所有阿根廷總統都在不同程度上堅持對福克蘭群島的這種領土要求......

S.V. : 是的，因為戰爭的創傷仍然存在。戰爭死了人。在這兩個月的戰爭中，一艘阿根廷船隻貝爾格拉諾號被英國海軍擊沉：300多人死亡。一艘英國船 "謝菲爾德 "號也被阿根廷人致命地擊中。因此，這些死亡的重量縈繞着福克蘭群島戰爭的記憶。這也加強了民族主義情愫。

法廣RFI：今天，福克蘭群島仍然是這場領土爭奪戰的核心。該群島的經濟利益是什麼？

S.V.：有幾個方面可以證明英國和阿根廷對這些島嶼的關注與興趣。第一個是自然資源：福克蘭群島附近有石油和天然氣，這些資源的存在已經被幾次勘探所證實。因此，有潛在的能源可供開採。鑒於今天能源價格的上漲，這些資源可能有一天會被開發利用。

該群島的第二個聚焦點是魚類捕撈。在這些島嶼周圍有一個約50萬平方公里的專屬經濟區（EEZ），相當於法國本土的面積。這是一個在全球範圍內都相當重要的捕魚區。

對福克蘭群島關注的第三個原因是地緣戰略。自福島戰爭以來，英國在芒特普萊森特為英國海軍建立了一個基地，從而加強了他們在該群島的軍事地位。

法廣RFI：也因此，倫敦和布宜諾斯艾利斯之間經常出現緊張關係......

S.V.：是的，例如在油氣開採項目中。基什內爾總統阻止了將設備送往福克蘭群島的船隻。因此，緊張情緒隨時都可能重新浮現。

法廣RFI：一種妥協的形式，共同分享這些資源，是否可能？

S.V.：1990年代，在卡洛斯-梅內姆擔任總統期間，曾試圖建立資源的共同管理區機制。我認為這是相當可行的，但這需要阿根廷和英國兩個政府有理性才行。我不確定情況是否如此，至少現在不是同理。

法廣RFI：1982年，阿根廷民眾都支持對福克蘭群島的入侵。在2022年，福島仍然是阿根廷舉國的一個焦點，甚至是 "拯救阿根廷的靈丹妙藥"？

S.V.：是的，但我認為這是一個由學校和阿根廷國家的宣傳所堅持不懈傳達的非常多的概念。民眾還相信，但已經有距離感。無論如何，阿根廷人不準備為奪回福克蘭群島而去送死。

法廣RFI：40年後，這場戰爭給雙方都留下了後遺症。在阿根廷，一個全國退伍軍人委員會已經開始對與這場福島軍事衝突有關的 "酷刑行為 "提起訴訟。這是否也標誌着有阿根廷集體共識？

S.V.：是的。退伍軍人和傷員在戰後或多或少被拋棄了。他們才是真正付出慘痛代價的人。將軍們的政權只是把應徵入伍的士兵送去作戰，戰況顯示出阿根廷極大的軍事準備不足。因此，軍政府對退伍軍人的處境負有重大責任。