美英重要表態 烏克蘭戰爭或長期化

烏戰或長期化

俄羅斯對烏克蘭的戰爭本週出現重大變化，由於意識到缺乏在多條戰線上快速進攻的實力，俄軍開始從基輔和哈爾科夫（Kharkov）等北部城市撤離，集中攻取烏克蘭東部地區。同時，原本似乎出現曙光的和談再度停止。英國與美國先後表達強硬態度。俄烏戰事似乎有轉為長期戰爭的可能。

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4月1日，作家、《華爾街日報》首席外交事務通訊員特羅菲莫夫（Yaroslav Trofimov）在該報發表分析文章指，在經過5個星期的激戰後，俄軍轉向烏東地區，這標誌著克里姆林宮決定進入長期消耗戰，同時，俄方的新戰略，以及烏克蘭的反擊，包括派直升機進入俄羅斯境內轟炸，表明雙方都相信自己能夠獲勝，因此和平談判不太可能很快達成協議。

這篇分析文章還提到，前烏克蘭國防部長安德烈·紮戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）說，俄羅斯的“軍事和政治戰略沒有改變，它仍然是殲滅烏克蘭”。但紮戈羅德紐克補充說，“現在，他們的能力不再符合他們的戰略願景。”

這可能會導致長期戰爭，並考驗雙方籌備兵力以及獲取武器、彈藥補給的能力。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）本周三對內閣表示，G7不會因為俄國達成停火協議而停止對俄羅斯的制裁，英國政府的觀點是，英國及其盟國應該“持續加強制裁，直到俄羅斯所有部隊全部撤離烏克蘭”。

稍早烏克蘭總統澤連斯基在接受俄媒訪問時曾針對正在進行的和平談判表示，如果俄羅斯撤軍，且烏克蘭獲得安全保障，烏克蘭可以接受中立及無核地位。但約翰遜認為，普京不值得信任。這被認為英國拒絕用提供安全保障來換取俄烏和談。約翰遜還向內閣表示，準備向烏克蘭提供“更致命的”武器。

與英國同樣持強硬立場的是美國。就在瑞典媒體披露俄軍攜帶核彈的軍機曾入侵瑞典領空的第二天，4月1日，英國《太陽報》（The Sun）報導，全球航班追蹤應用程式Flightradar的資料顯示，美國一架B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress）當天從英國科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）起飛，前往俄羅斯邊境。

《太陽報》認為，美方是刻意回敬俄軍對瑞典的核威懾之舉。

美國國防部也在4月1日宣布，再提供烏克蘭價值3億美元軍援，項目包括彈簧刀無人機、反無人機系統、裝甲車、夜視設備、彈藥等。