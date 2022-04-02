教皇方濟各稱真的要訪問基輔

烏克蘭/方濟各/俄羅斯

教皇方濟各星期六說，應烏克蘭總統澤連斯基的邀請前往烏克蘭訪問，是 "在考慮之中"之事。方濟各今天抵達馬耳他訪問。在從羅馬飛往馬耳他的飛機上，當記者問及教皇訪問烏克蘭的可能性時，方濟各說："是的，已經擺在桌面上了"，但沒有進一步說明。方濟各今天在馬耳他當地講話，不點名批評普京發動侵略戰爭。

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據法新社今天報道稱，85歲的方濟各上個月受到烏克蘭總統澤連斯基邀請，不僅為基輔和莫斯科之間的談判進行調解，並親自訪問烏克蘭，該國在2月底被俄羅斯軍隊入侵。

方濟各還受到基輔市長維塔利-克里琴科的邀請，與烏克蘭人民一起 "展示教皇的同情心"。

在地中海的馬耳他群島之行中，教皇周六上午在瓦萊塔向馬耳他總統喬治-維拉和外交使團發表講話時，沒有吝嗇他的言辭。教皇抨擊了 "某些有權勢的人 "在 "民族主義利益 "驅使下的行為，法新社說，這顯然是指俄羅斯總統普京，但沒有點名。

教皇還譴責了 "專制的誘惑 "和 "新的帝國主義"，它們以 "可能扼殺人民和可能延續幾代人生命的冷戰 "來威脅世界。

烏克蘭是一個以東正教為主的國家，也有一個附屬於梵蒂岡的龐大的希臘天主教少數民族，集中在該國的西部。作為烏克蘭的第三大教會，這個東亞天主教教派在這個前蘇聯共和國擁有約550萬信徒。

在俄羅斯入侵之前，烏克蘭在基輔控制的領土上有超過3700萬人口--但不包括2014年被俄羅斯吞併的克里米亞（南部），也不包括同年以來被親俄分裂分子控制的東部地區。