俄羅斯侵略烏克蘭戰爭已39天

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭戰爭今天已然是第39天。戰火熾燃，談判奔走喧議，人道撤離艱維，舉國斷壁殘垣，國民水深火熱，被指是烏克蘭今天的寫照。眼下戰況聚焦敖德薩。今天周日上午一連串的爆炸震撼了烏克蘭西南部的主要港口敖德薩，這個歷史悠久的城市到目前為止還沒有受到戰鬥的影響，但據烏克蘭軍方報告，暫時沒有發現人員傷亡。

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據法新社今天報道稱，在烏克蘭北部，俄羅斯軍隊正在從首都基輔和切爾尼戈夫附近的主要城鎮撤出。

在基輔和北方，根據烏克蘭國防部副部長周六宣布，在俄羅斯軍隊撤出後，烏克蘭人已經重新控制了整個基輔地區。而且烏克蘭證實，俄羅斯軍隊正在向東部和南部重新部署，以 "維持 "他們在那裡已經佔領的領土的控制權。

消息說，在俄羅斯發動入侵一個多月後，"伊爾平、布查、戈斯托梅爾和整個基輔地區的城鎮已經從入侵者手中獲得解放。

烏克蘭東部和南部， 法新社記者發現，周日上午，烏克蘭的主要黑海港口敖德薩發生了一系列爆炸，但烏克蘭軍隊表示沒有人受傷。消息人士說，爆炸發生在6點左右（格林尼治標準時間3點），隨後一個工業區上空出現了巨大的黑煙和火焰柱。

烏克蘭南部地區指揮部的一名官員弗拉迪斯拉夫-納紮羅夫在一份聲明中說，這是一次火箭彈襲擊，但沒有造成任何人員傷亡。納紮羅夫說，敖德薩地區是敵人的優先目標之一。他說："敵人繼續採取暗中打擊敏感基礎設施的做法，"他重申禁止公布任何關於打擊地點或破壞情況的信息。

據敖德薩市早些時候在一份聲明中說，“俄羅斯納粹進行了一次導彈襲擊，其中一些被烏克蘭防空部隊擊落。”烏克蘭敖德薩當局指控俄羅斯軍隊是納粹。

從2014年被莫斯科吞併的克里米亞半島到東頓巴斯地區的親俄分離主義共和國頓涅茨克和盧甘斯克，整個烏克蘭的東海岸都被俄羅斯軍隊佔領，除了馬里烏波爾市的部分地區，該城仍然有烏克蘭軍隊的抵抗。馬里烏波爾是該國東南部亞速海的一個戰略港口，仍被圍困並不斷遭到炮擊。據烏克蘭消息人士稱，至少有5000人死亡，16萬平民仍然被困。

據烏克蘭軍隊總部稱，俄羅斯軍隊還繼續 "部分封鎖哈爾科夫市"，這是烏克蘭東部的第二大城市，那裡的工業區和居民區是炮火目標，但該總部指出，炮火的強度已經下降。

在烏克蘭西部和中央地區，據烏克蘭總統府說，周五晚上，第聶伯羅和烏克蘭最大煉油廠所在地克雷緬楚克（Kremenchuk）的基礎設施被擊中，而俄羅斯國防部周六宣布，它用 "高精度武器 "摧毀了該煉油廠的汽油和柴油庫。

關於烏克蘭人民傷亡損失，法新社說目前沒有關於平民傷亡的準確和最新數字，但顯然至少有數千人。

在軍事方面，範圍極廣。上周，俄羅斯承認有1351名士兵死亡，3825人受傷，這是三個多星期以來的第一次官方公布數字。

但西方消息來源一致認為俄羅斯方面有幾千人死亡，基輔方面說甚至達到了12000人。

在烏克蘭方面，烏克蘭總統澤連斯基總統在3月12日提到 "大約1300名 "軍人傷亡。據該報道，這個數字也不是很有確切。

烏克蘭戰爭造成大量流離失所，難民逃離。據聯合國統計，戰爭已經迫使410多萬烏克蘭人逃離他們的國家。總共有超過一千萬人，即超過四分之一的烏克蘭人口，失去家園，烏克蘭人要麼越過邊界進入鄰國，要麼在烏克蘭其他地方尋求庇護。

據聯合國估計，烏克蘭境內有近650萬人流離失所。