俄羅斯軍隊遭控濫殺烏克蘭人 歐盟理事會主席震怒要求加大制裁

烏克蘭/俄羅斯

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾周日指責俄羅斯軍隊在基輔地區犯下 "暴行"，呼籲對莫斯科實施更多制裁。米歇爾在推特上寫道："對俄羅斯軍隊在被解放的基輔地區犯下的暴行的令人不安的畫面感到震驚，" 米歇爾使用了標籤 "#布查大屠殺"，該標籤以從俄羅斯人手中奪取的烏克蘭城鎮命名，那裡有近300人被埋在亂葬坑中。新的指控稱，俄羅斯軍隊撤離後的土地上多處屍骨陳橫，甚至在死者身下埋有地雷。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭基輔旁布查鎮發現烏克蘭人遭殺戮屍體陳橫。烏克蘭外長庫萊巴憤怒指控稱，"布查的屠殺是故意的。"在基輔西北部的小鎮上發現了許多屍體，該鎮剛剛被從俄羅斯軍隊手中奪回。

烏克蘭外長指控說，“布查的大屠殺是故意的。俄羅斯人想儘可能多地消滅烏克蘭人。我們必須阻止他們，把他們趕出去。” 他在推特上寫道：“我要求新七國集團制裁現在就實施致命性的制裁。”

法新社說，烏克蘭副總理Iryna Verechtchuk周日表示，烏克蘭有11名市長和地方政府領導人在被俄羅斯軍隊綁架後仍被關押。

烏克蘭副總理Iryna Verechtchuk在其Telegram賬戶上發布的視頻信息中說：“截至今天，來自基輔、赫爾松、哈爾科夫、紮波羅熱、米科拉耶夫和頓涅茨克地區的11名地方社區負責人被關押。”

Iryna Verechtchuk說："我們正在通知國際紅十字會（ICRC）、聯合國、所有可能的組織，報告被擄走以及其他失蹤的平民事件。" 她要求“每個人都為他們的釋放盡一切努力。”

Iryna Verechtchuk還報告，基輔以西的莫蒂金村的村長在囚禁中被俄羅斯軍隊殺害。3月26日，烏克蘭檢察院宣布了奧爾加-蘇申科和她的丈夫被綁架的消息，她的丈夫也在周六被發現死亡。

自2月24日俄羅斯軍隊開始入侵以來，在其佔領的領土上，有幾個烏克蘭城鎮的市長被綁架的消息引起了歐盟的譴責。其中，梅利托波爾（南部）的市長被釋放，以換取幾個俄羅斯士兵。

非政府組織人權觀察周日在一份報告中說，它記錄了幾起俄羅斯軍隊在被佔領烏克蘭領土上可能犯下的戰爭罪行，包括多次強姦和幾次行刑式處決。

據法新社今天稱，歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾周日指責俄羅斯軍隊在基輔地區犯下 "暴行"，呼籲對莫斯科實施更多制裁。

據米歇爾在推特上寫道："對俄羅斯軍隊在被解放的基輔地區犯下的暴行的令人不安的畫面感到震驚。" 米歇爾提到了標籤 "#布查大屠殺"，該標籤以從俄羅斯人手中奪取的烏克蘭城鎮命名，那裡有近300人被埋在亂葬坑中。

歐洲理事會主席米歇爾說："歐盟正在幫助烏克蘭和非政府組織收集必要的證據，以便在國際法院起訴俄羅斯。

據路透社引述烏克蘭地方官員報道，星期六，俄羅斯導彈襲擊烏克蘭多個城市。

波爾塔瓦(Poltava)地區負責人Dmitry Lunin說，俄羅斯導彈周六早些時候襲擊烏克蘭中部的兩個城市，破壞了基礎設施和住宅。“波爾塔瓦。一枚導彈在夜裡擊中一個基礎設施，”Lunin在一個網上帖子中寫道，“克列緬丘格(Kremenchuk)早上遭受多次攻擊。”

Lunin後來說，至少有四枚導彈擊中了波爾塔瓦的兩個基礎設施，而根據初步信息，有三架敵機襲擊了克列緬丘格的工業設施。

波爾塔瓦市是基輔以東的波爾塔瓦地區的首府，而克列緬丘格是該地區的主要城市之一。

Lunin說，沒有關於可能的傷亡的即時信息。

在烏克蘭西南部的第聶伯羅(Dnipro)地區，當地負責人Valentyn Reznichenko在一個網上帖子中說，導彈擊中了一個基礎設施，造成兩人受傷和重大損失。他說，在Kryvyi Rih市，一個加油站遭到炮擊，造成火災。