匈牙利選舉： 公正透明成為影響選舉結果之關鍵

匈牙利/選舉

匈牙利4月3日立法選舉選舉，從此選舉爭奪激烈，民調顯示，反對黨與執政黨的支持率日益靠近，選舉能否做到公正透明成為此次選舉關鍵，尤其是2018年時反對黨就指控執政黨選舉舞弊，兩天前在羅馬尼亞的一個垃圾場發現的被焚燒的支持反對黨的選票更使此次選舉公正蒙上陰影。

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選舉監督團規模空前

負責觀察選舉的歐洲合作與安全組織（OSCE）首次對歐洲國家派出一個由200多民觀察員組成的完整的觀察團監督選舉。另一大資金來自美國的選舉監督組織歐洲大選觀察員代表團(ENEMO)也派出規模盛大的觀察團將人員遍布匈牙利全國各地投票站。

Janos Gulyas, from Budapest, will work as voting official during the elections on 3 April 2022, at the village of Kisberzseny, 142 km from the Hungarian capital. He is sceptical about the chances of the opposition winning. © RFI/Jan van der Made

此外反對黨聯盟還設立了一個名為20K的民間選舉監督組織，他們由120名長期工作人員和約27,700名志願者組成，該協會成員在選舉前接受了培訓，以便在投票日向全國各地派出人員，報告任何違規行為。這在匈牙利幾乎是一場革命。作為20K組織的成員之一，Janos Gulyas 周日一早五點抵達離布達佩斯一百多公里的一個僅有76名選民的小村，他向記者表示，將十分嚴密的監督投票過程，確保自己子女的未來不會被盜竊。

Monika Orosz, a volunteer who helps monitoring elections in Hungary. She's pessimistic about the fate of the opposition. Budapest, 3 April 2022. © RFI/Jan van der Made

Monika Orosz是一位三十多歲的職業女子，她向法廣解釋了她成為12K選舉監督組織志願者的原因，她堅信奧爾班政府官員腐敗透頂，這是她之所以支持反對黨的原因，由於匈牙利諸多選民都對2018年的選舉結果存有疑慮，因此她決定積極參與監督過程，期待此次選舉能夠真正坐到公正透明，因而只有在這樣的前提下，選舉結果才能夠確切地反應民意。

2018年選舉確實有舞弊嗎？

奧爾班2010年重新掌權後不久便積極推動改革選舉法，接連通過了兩項法律，給予許多居住在國外的匈牙利裔人公民身份和投票權，包括通過郵件投票。最近，一項選舉修正案改變了居住地的定義，現在可以是一個簡單的聯繫地址，而不需要保證一個人真的住在選區。此外，在此次選舉前夕，政府也允許選民在投票隔離間中拍照，類似地修改條例被反對黨指控旨在方便選舉買賣交易。

至於2018年選舉中是否確有舞弊？布達佩斯“中歐地區郵報”的主編，“奧爾版統治之下的匈牙利”一書的作者 Corentin Léotard 指出，觀察家一致認為確實存在舞弊現象，不過，他個人認為，無論是否有舞弊，奧爾班當選應該毫無疑問，不過，倘若沒有舞弊，執政黨或許很難獲得國會三分之一的絕對多數。

2010年奧爾班重新當選時他領導下的青年民主聯盟曾經獲得議會三分之二的絕對多數，然而，2014年奧爾班的親俄政策使執政黨失去議會絕對多數。