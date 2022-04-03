匈牙利選舉：在裴多菲的祖國反對黨背水一戰誓言捍衛自由

匈牙利/中國

在反對黨候選人馬基-札伊 彼得的根基地 Hodmezovasarhely市的一座投票站， 2022年4月3日。

“沒有一個匈牙利基督教徒會投票支持奧爾班”，匈牙利反對黨候選人， 保守派市長馬基-札伊 彼得昨天在首都布達佩斯舉行了周日投票之前的最後一次競選會議，他在會上譴責總理奧爾班庇護性侵兒童的天主教牧師，拒絕援助遭到俄羅斯軍隊屠殺的烏克蘭人，馬基-札伊 敦促選民前往投票站投票，他說，此次選舉兩派勢均力敵，一個小選區很可能會決定匈牙利今後四年的走向。

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匈牙利近八百萬選民今天將投票選舉出匈牙利議會199個議席，此次選舉是奧爾班執政12年來選情最激烈的一次，觀察家普遍認為今天的投票率將遠遠高於四年前的56 %。其主要原因是匈牙利所有的反對黨選民對奧爾班的執政方式早已忍無可忍。

六個孩子的父親 Janos Gulyas 曾經在法國就學，今天是公告商：“貪污腐敗實在令人忍無可忍，不僅使整個社會道德敗壞，而且也對經濟運作產生影響。奧爾班執政12年來不斷損壞民主運作模式，民主制衡機制已經名存實亡，所以，這一切必須改變，我有六個孩子，我希望我的孩子能夠在歐洲國家的民主自由的環境中生活。而且我們也看到民主在世界各地都受到挑戰，我們只要看看香港所發生的一切都不難明白，所謂不自由民主與中國的例子，中國道路正在成為目前匈牙利總理的追隨模式，而我對此堅決反對。“

來自海峽兩岸的華僑看匈牙利選舉

中國模式在此次匈牙利選舉中的象徵就是復旦大學布達佩斯分校，在競選會議上復旦的名字多次被提到。

在匈牙利生活着有一定規模的華人社群，華僑的總人數今天已經超過三萬，中匈兩國經貿合作日益緊密，不過來自中國大陸的華僑卻大多拒絕接受錄音採訪，他們基本上都支持現任總理奧爾班，認為他可以推動經濟，對反對黨的貪腐譴責也以所有國家都有貪腐現象作為回答。

匈牙利台商劉先生，2022年3月31日。 © 法廣

相比之下，來自台灣的華人比較健談，也會毫無顧忌地披露自己的身份，在匈牙利生活了25年的劉先生向法廣表述說：”我個人認為此次選舉民眾的參選熱情高於往年，當然這主要牽涉到烏克蘭俄羅斯戰爭以及之前發生的一些比如說復旦分校等敏感事件，這些都相對激發匈牙利人對從此選舉的參與，我決定匈牙利同台灣有些可比性，台灣是從威權時代走向民主開放，匈牙利是從前蘇聯走向民主民主開放國家，這個過程走來不容易，成果來之不易，所以，希望匈牙利無論哪個政黨執政都要珍惜民主成果，不要走回頭路。“