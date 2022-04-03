因烏戰 波蘭態度大轉彎開放看境內部署美國核彈

烏克蘭/俄羅斯/波蘭

波蘭呼籲各界加強對抗侵略烏克蘭的莫斯科當局，執政黨“法律正義黨”（PiS）黨主席卡臣斯基表示，波蘭會樂見駐歐洲美軍人數增加50%，也會對國內部署核武持“開放”態度。

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據中央社今天引述消息報道稱，波蘭盼美軍增加駐歐人數，並對國內部署核武態度開放。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令發起“特別軍事行動”以使烏克蘭非軍事化，實質上對鄰國發動侵略，引發北大西洋公約組織（NATO）東翼國家的安全疑慮。為因應俄國行徑，北約已加強在東翼的武力部署，上月宣布在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克增加4個多國戰鬥群。

據德國“周日世界報”（Welt am Sonntag）今天刊出卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）的訪問，他表示：“如果美國人基於俄國行為日益挑釁，把駐歐人數從現行的10萬軍人提高至15萬人，波蘭會很高興。”據卡臣斯基說：“其中7萬5000名軍人應駐守在東翼，亦即與俄羅斯接壤國家；波羅的海國家與波蘭應有5萬駐軍。”

卡臣斯基還提到，波蘭會持“開放”態度看待在境內部署核武事宜，不過此事目前還不在考量範圍內。

法律正義黨網站也公布了這次訪問內容。

據路透社指出，俄軍入侵烏克蘭之前，約有8萬美軍駐在歐洲。