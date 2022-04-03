德國譴責俄羅斯軍隊在布查鎮暴行

烏克蘭/俄羅斯/德國

德國副總理兼經濟部長哈貝克周日譴責烏克蘭布查鎮發生的 "可怕的戰爭罪"，並呼籲歐盟國家對俄羅斯採取新的經濟制裁。烏克蘭基輔西北部的布查鎮報告發現許多遭槍殺死者屍體。德國外交部長貝爾博克稱來自布特查的圖像 "令人無法忍受"。歐洲理事會主席米歇爾則以標籤 "#布查大屠殺"，指控俄羅斯軍隊在基輔犯下的暴行。

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據德國副總理兼經濟部長羅伯特-哈貝克在基輔西北部的布查鎮星期六發現許多屍體的第二天告訴德國《圖片報》："這一可怕的戰爭罪行不能不被追究。哈貝克指出，"我認為，加強制裁是有所指的。這就是我們與歐盟夥伴正在準備的事情。"

法新社說，幾分鐘後，德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克稱來自布特查的圖像 "令人無法忍受"。德國外長在推特上寫道："普京肆無忌憚的暴力殺戮無辜的家庭，沒有任何底線。" 德國外長稱，"那些對這些戰爭罪行負有責任的人應該被追究責任"。

德國外長贊成，"我們將加強對俄羅斯的制裁，並對烏克蘭的防務給予更多支持。"

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾今天則呼籲對莫斯科實施更多制裁。據米歇爾在推特上寫道："對俄羅斯軍隊在基輔解放區犯下的暴行的殘忍畫面感到震驚。" 米歇爾貼上標籤 "#布查大屠殺"，該標籤以從俄羅斯人手中奪取的烏克蘭城鎮命名，那裡有近300人被埋在亂葬坑中。

烏克蘭周日譴責俄羅斯軍隊在布查實施"蓄意屠殺"。

自烏克蘭戰爭以來，歐盟已經對莫斯科採取了幾輪制裁措施，包括大規模地針對公司、銀行、高級官員和寡頭，並禁止向俄羅斯出口貨物。