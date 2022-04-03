波蘭副總理指控法德偏袒俄羅斯烏克蘭

政治

波蘭副總理卡欽斯基（Jarosław Kaczynski）在3日公布的一項訪談中，指控德法兩國過去與俄羅斯過從甚密。他並譴責德國對於俄羅斯入侵烏克蘭之前的行為“視而不見”，因而造成今天的後果。對此，學者表示，卡欽斯基副總理向來主張對俄採取強硬措施，此次借烏克蘭戰爭譴責德法兩國，乃意料中事！

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卡欽斯基是波蘭現任副總理，也是波蘭右派執政黨法律正義黨(PiS)黨魁。他在接受德國《世界報》(Die Welt)訪問時指出，“德國和法國一樣，對俄羅斯的行徑存在強烈偏袒”。

卡欽斯基還對德國發出強烈的譴責。他說，“多年來，德國政府對俄羅斯在其總統普京(Vladimir Putin)領導下的所作所為，視而不見。如今，我們看到了後果”。他直言，對於德國在歐洲扮演的角色，波蘭有相當多不滿。

卡欽斯基譴責德國試圖重建19世紀前總理“鐵血宰相”俾斯麥(Otto von Bismarck)所做的，“與俄羅斯並肩下，主導一切”。

他還特別譴責德國，在俄烏戰爭初期，未對烏克蘭提供足夠的武器，以及拒絕對俄羅斯採取石油進口禁運的制裁。

卡欽斯基說，“俄羅斯石油銷售的收益，是天然氣的4至5倍，了解這一點非常重要”，也因此，“我們不能繼續透過支付數十億美元，來永久支持像俄羅斯這樣的大國”。

據報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，德國有55%進口天然氣、半數煤礦以及大約35%的石油都來自俄羅斯。

對此，淡江大學外交與國際關係學系副教授兼系主任鄭欽模表示，當年討論《里斯本條約》的雙重多數表決機制，時任總理的卡欽斯基曾高聲指責，若非德國納粹的大屠殺，波蘭當時的人口應該是8千萬（現波蘭人口約3.8千萬人）。

鄭欽模表示，卡欽斯基副總理向來主張對俄採取強硬措施，也主張歐盟與北約都應該東擴至烏克蘭。因而對德國積極與俄羅斯改善關係非常不滿，此次借烏克蘭戰爭譴責德國對俄羅斯的能源依賴，乃意料之事！