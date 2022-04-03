烏克蘭危機：莫斯科“口頭”接受烏方建議 土耳其力促兩國元首會談

烏克蘭/俄羅斯/談判進程

烏克蘭談派負責人David Arakhamia （左一）在土耳其會談後舉行記者會

烏克蘭與俄羅斯和平談判的首席談判代表大衛·阿拉卡米亞周六說，莫斯科已經 "口頭 "接受了烏克蘭的關鍵建議，基輔現在正在等待書面確認。

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在莫斯科給出自己的版本前，現在談論俄羅斯和烏克蘭之間達成協議的重大步驟都為時過早。但大衛·阿拉卡米亞（David Arakhamia）在4月2日星期六發表的聲明為持續了五個多星期的衝突的和解帶來了一些希望。

阿拉卡米亞在一個電視節目中表示，結束敵對行動的談判已經取得了相當大的進展。他說："俄羅斯聯邦已經對所有（烏克蘭）立場做出了正式回應，即它接受這些立場，但克里米亞問題除外。" 莫斯科在2014年吞併了該地區。

這位談判代表還說，如果烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京之間的會議要舉行， “很可能 "的地點是會在土耳其。

他透露，土耳其領導人埃爾多安本周在其國家接待了俄羅斯和烏克蘭代表團，周五 "給我們和普京打了電話"，表示他願意主辦這樣的會議。阿拉卡米"我們不知道日期或地點，但我們認為地點很可能是安卡拉或伊斯坦布爾。

法新社報道指出，自2月24日開始烏克蘭被俄羅斯入侵以來，澤倫斯基多次呼籲與普京進行面對面的會談。烏克蘭談判代表強調，莫斯科在會談中同意，就烏克蘭的中立性進行全民投票將是 "擺脫這種局面的唯一途徑"。如果烏克蘭人不同意這樣的地位，"我們要麼回到戰爭狀態，也許，要麼回到新的談判"。

克里姆林宮堅持認為，烏克蘭應該放棄加入北約，選擇中立。

關於克里米亞，據說莫斯科拒絕了就這個2014年被俄羅斯吞併的烏克蘭地區的未來地位進行談判的建議，期限為15年。

俄軍繼續從烏北撤軍

再戰場上，烏克蘭武裝部隊參謀總部2日在臉書（Facebook）發文表示，俄羅斯軍隊的空襲和導彈攻擊強度已減弱，並稱莫斯科當局持續自烏克蘭北部撤離部隊。烏克蘭武裝部隊參謀總部也表示，撤退的俄羅斯部隊也在道路上和若干居住地埋設地雷。

此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2日發表深夜視訊演說表示，俄羅斯部隊的目標是奪占烏克蘭東部和南部地區，並抱怨西方國家未提供烏克蘭足夠反導彈系統。