政治
烏克蘭官員：首都基輔地區發現410具平民屍體
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烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦4月3日表示，當局在不久前從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。澤連斯基表示：俄羅斯部隊對布查鎮實施的酷刑和謀殺要擔責任。他表示：烏克蘭設立的特殊的機制調查俄羅斯在烏克蘭犯下的所有的罪行。俄羅斯第一副常駐聯合國代表德米特里波蘭斯基(Dmitry Polanski)則表示：鑒於烏克蘭激進分子的公然挑釁，俄羅斯要求安理會周一召開會議澄清布查鎮發生的實情。
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維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告訴烏國電視台：“410具平民屍體被運出解放後的基輔地區。法醫已完成相驗其中的140具。”
烏克蘭本周末從俄軍手中奪回整個基輔地區的控制權，並指責莫斯科在距離首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）進行“蓄意屠殺”。
布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）2日告訴法新社，鎮上到處屍體橫陳，280名死者已下葬在一處集體墳場。
俄羅斯方面則否認殺害平民，並稱這些指控是“基輔政權和西方媒體又再一次捏造消息。”
莫斯科國防部也宣稱：“該鎮在俄羅斯武裝部隊控制期間，沒有一名當地居民遭受任何暴力行為。”
俄軍於2月24日入侵烏克蘭，3天後佔領布查。
除了布查之外，烏方也指控俄軍在鄰近城鎮伊爾平（Irpin）殺害平民，當地與布查一樣遭到巨大破壞。
據烏國當局說法，自莫斯科進攻以來，伊爾平至少有200人喪生。