政治

烏克蘭官員：首都基輔地區發現410具平民屍體

les corps découverts à Boutcha « soulèvent de sérieuses questions quant à d’éventuels crimes de guerre », selon l’ONU © STRINGER / REUTERS

作者： 法廣 4 分鐘

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦4月3日表示，當局在不久前從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。澤連斯基表示：俄羅斯部隊對布查鎮實施的酷刑和謀殺要擔責任。他表示：烏克蘭設立的特殊的機制調查俄羅斯在烏克蘭犯下的所有的罪行。俄羅斯第一副常駐聯合國代表德米特里波蘭斯基(Dmitry Polanski)則表示：鑒於烏克蘭激進分子的公然挑釁，俄羅斯要求安理會周一召開會議澄清布查鎮發生的實情。